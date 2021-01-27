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وزارة التخطيط تكشف عن خطة المواطن الاستثمارية في الشرقية.. 6.37 مليار جنيه قيمة المشاريع العامة خلال 2020/ 2021.. و401 مشروع تنموي بالمحافظة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 06:00 م
صدى البلد
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آية الجارحي
وزارة التخطيط تستعرض ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" في محافظة الشرقية للعام المالي 20/2021
هالة السعيد: خطة المواطن تساهم في سد الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة
6,37 مليار جنيه قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الشرقية بخطة عام 20/2021 
401 مشروعًا تنمويًا بمحافظة الشرقية بخطة عام 20/2021


أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" في محافظة الشرقية للعام المالي 20/2021، وذلك في إطار مواصلة إعلان خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثاني على التوالي، بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطنين في التخطيط والمتابعة.  

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن "خطة المواطن" تتضمن أبرز ملامح خطة التنمية المستدامة للعام المالي 20/2021، على المستوى القومي، وأهم المؤشرات الاقتصادية لكل محافظة المتمثلة في الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل النمو الحقيقي، ومعدل البطالة، عدد المشتغلين.. وغيرها، فضلًا عن قيمة الاستثمارات العامة المُوجهة للمحافظة في خطة العام المالي 20/2021، وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وعدد المشروعات الجاري تنفيذها في كل محافظة.

وأضافت "السعيد"، أن "خطة المواطن" ترتكز على التخطيط المبني على الأدلة، من خلال الاستفادة من قواعد البيانات ومؤشرات قياس الأداء في كافة المجالات التنموية، في محافظات الجمهورية الـ 27، بما يضمن سد الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة.  

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الشرقية أشارت "السعيد"، إلى أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى  401 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الشرقية بخطة عام 20/2021 تبلغ 6,37 مليار جنيه تمثل 2,5٪ من الاستثمارات العامة الموزعة، لافتة إلى أن نسبة النمو في الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة والموجهة لمحافظة الشرقية تصل إلى 14,3%.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الشرقية بخطة عام 20/2021 لفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة  3,5 مليار جنيه لقطاع الاسكان بنسبة 55,2%، ويخص قطاع التعليم قبل الجامعي استثمارات بقيمة 984,5 مليون جنيه بنسبة 15,5%، ويخص قطاع التنمية المحلية 606,4 مليون جنيه بنسبة 9,5%، إلى جانب توجيه  389,2 مليون جنيه لقطاع النقل بنسبة 6,1%، علاوة على توجيه 316 مليون جنيه لقطاع التعليم الجامعي بنسبة 5%، ، بالإضافة إلى توجيه 555,8 مليون جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 8,7%. 

وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان بمحافظة الشرقية في خطة 2021/20 تتمثل في توجيه نحو 1.6 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب 970 مليون جنيه موجه للبرنامج القومي للإسكان الاجتماعي بمحافظة الشرقية، علاوة على توجيه 395 مليون جنيه لتطوير مناطق وأسواق عشوائية غير آمنة بالمحافظة.

وفي قطاع التعليم قبل الجامعي تتمثل أهم المستهدفات التنموية في توجيه 110.5 مليون جنيه للتعليم الفني، فضلا عن 55.9 مليون جنيه للتعليم الثانوي، إضافةً إلى بناء 153 مدرسة و3168 فصلا، وفي قطاع التعليم الجامعي توجيه 132 مليون جنيه لخدمات الرعاية الصحية بمستشفى جامعة الزقازيق.

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