نشرة المرأة والصحة.. أضرار الممبار ومخاطر عدم غسله مباشرة فور شرائه.. 5 أطعمة تساعد على رفع جهاز المناعة لمحاربة الفيروس





يتساءل الكثير من الأشخاص فى الوقت الحالى حول انتشار فيروس كورونا عن أفضل الأطعمة التى تساعد على رفع جهاز المناعة لمحاربة الفيروس.



يفضل الكثير من الأشخاص تناول المشروم ووضعه فى أصناف الطعام، فإذا كنت من ضمن هؤلاء اعرف الفوائد الصحية لتناول المشروم.



نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرزها خلال التقرير التالي..