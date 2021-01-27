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مرأة

نشرة المرأة والصحة.. أضرار الممبار ومخاطر عدم غسله مباشرة فور شرائه.. 5 أطعمة تساعد على رفع جهاز المناعة لمحاربة الفيروس

الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:01 م
اضرار الممبار
اضرار الممبار
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نهى هجرس
نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرزها خلال التقرير التالي..

يتساءل الكثير من الأشخاص فى الوقت الحالى حول انتشار فيروس كورونا عن أفضل الأطعمة التى تساعد على رفع جهاز المناعة لمحاربة الفيروس.

يفضل الكثير من الأشخاص تناول المشروم ووضعه فى أصناف الطعام، فإذا كنت من ضمن هؤلاء اعرف الفوائد الصحية لتناول المشروم.

يعد الصيام أسرع علاج لارتفاع إنزيمات الكبد؛ حيث انه من العوامل الهامة التي لها أثر كبير على صحة بعض المرضى، وخاصة مرضى الكبد فإن الصيام له تأثير إيجابي على وظائف خلايا الكبد.

تمتلك أوراق النعناع نشاطًا قويًا مضادًا للأكسدة و الفيروسات ، ومضادات الأورام كما أن له تأثير مريح على أنسجة الجهاز الهضمي والجهاز العصبي المركزي إليك فوائد شاي النعناع أثناء الحمل يقدمها موقع بولد سكاى الهندى

انتشرت في الفترة الأخير بعض المخاوف عن اضرار الممبار، والذي يمكن ان يتسبب بها، حيث إن الممبار في الأساس مخزن للسموم و فضلات الحيوان، لذا فيجب قبل طهيها غسلها بشكل جيد.
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