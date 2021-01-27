ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

مرصد الأزهر يدين اعتداءً عنصريًّا على مسلم في أمريكا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:48 م
صدى البلد
Advertisements
محمد شحتة
أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي رجلًا يُدعى بريان كريستوفر ميلر، وهو يهدِّد بقتل رجل مسلم يحمل الجنسية الأمريكية ومالك محطة وقود في ولاية «أوريغون» الأمريكية، ويوجِّه إليه سيلًا من الإهانات المسيئة والمعادية للمسلمين.

وقال نجل الرجل المُعتدى عليه إنه يعتقد أن «ميلر» يستغل نظرية ما تسمى بـ«تفوق العرق الأبيض»؛ حيث أُطلق سراحه بعد أقل من 24 ساعة من اعتقاله، مضيفًا أنه «إذا تم عكس الأدوار، فأعتقد أن النتيجة ستكون مختلفة للغاية».

من جانبه، يجدِّد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف استنكاره لحوادث الكراهية والعنصرية التي يتعرَّض لها المسلمون داخل المجتمعات الغربية، مشيرًا إلى أنه بصدد إصدار دراسة حول خطاب الكراهية في وسائل الإعلام العالمية، والتي يسلَّط الضوء فيها على أنماط هذا الخطاب المستشري في كثير من تلك الوسائل، ويوضِّح أسبابه ونتائجه؛ لما له من تأثيرات سلبية على التعايش السلمي والاستقرار المجتمعي.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ مجوهرات لافتة.. ياسمين صبري تبرز جمالها على إنستجرام

والد طفلى مرض القناع: الصحة تواصلت معى لعلاجهما.. وعانينا الكثير بسبب مرضهما النادر

نشرة المرأة والصحة.. أضرار الممبار ومخاطر عدم غسله مباشرة فور شرائه.. 5 أطعمة تساعد على رفع جهاز المناعة لمحاربة الفيروس