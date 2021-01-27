رغم اتفاق تمديد معاهدة ستارت.. بوتين: خلافاتنا مستمرة مع واشنطن

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن تمديد معاهدة ستارت مع الولايات المتحدة خطوة في الاتجاه الصحيح.





وأضاف بوتين في كلمة له بمنتدى دافوس الاقتصادي، أن اتفق مع نظيره الأمريكي، الرئيس جو بايدن، على تمديد معاهدة ستارت 3، إلا أنه أشار إلى أن الخلافات لا تزال موجودة بينهما.





وأشار إلى أن ضمان التنمية الإيجابية في العالم هو مسؤولية مشتركة، مؤكدا أن روسيا تتقدم إلى الأمام، والدول النامية استفادت من النمو العالمي.





وأكد الرئيس الروسي أنه لن يكون هناك أزمة ساخنة بالعالم في الوقت الحالي، موضحا أن وباء كورونا زاد من مشاكل عدم التوازن التي تراكمت بالفعل في العالم.





ولفت "من الصعب حقا عدم ملاحظة التحولات الأساسية في الاقتصاد العالمي، والسياسة ، والحياة الاجتماعية، والتكنولوجيا"، مؤكدا أن كورونا، الذي أصبح يمثل تحديا خطيرا للبشرية جمعاء، أدى إلى إحداث تغييرات هيكلية.