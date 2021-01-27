أبو العينين وكيل مجلس النواب :بناء عقل ووجدان الإنسان المصري يجب أن يكون مشروعنا الأول..ونحتاج حملة تسويقية للثقافة المصرية على مستوى العالم

أبو العينين وكيل مجلس النواب أمام الجلسة العامة : • يجب أن يكون مشروعنا الأول هو بناء عقل ووجدان الإنسان المصري • التاريخ يشفع للأدباء والمفكرين لكل ما قدموه ويستحقون كل تقدير واحترام • أهم ملفات الثقافة الترويج لمصر.. وعلينا وضع خطط طموحة لمخاطبة العالم • لدينا قوة ناعمة كبيرة من الممكن استنفارها للسوق العالمي • يجب أن يكون هناك برنامج لبناء فكر وثقافة الطفل













دعا النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بضرورة إنشاء صندوق طوارئ لدعم الأدباء والمفكرين، قائلا: التاريخ يشفع لهم لكل ما قدموه وهم يستحقون كل تقدير واحترام.





وقال أبو العينين في كلمته تعقيبا على بيان وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبد الدايم، أمام الجلسة العامة للبرلمان: غير مقبول أن كنوز الأدباء والمفكرين يطلبون العلاج على نفقة الدولة، وهو حق أصيل لهم لما قدموه وعلينا تكريمهم مؤكدا ضرورة دعم من أثروا الحياة الثقافية وقاموا بدور كبير في تقديم الخدمات الثقافية والفنية لإمتاع الشعب العربي والإسلامي.





ووجه أبو العينين، عتابا على وزيرة الثقافة، لعدم وجود خطة مستقبلية في التعامل مع الخارج، قائلا: مصر تتحرك سريعا، ويجب علينا أن تكون هناك خطط طموحة في مخاطبة العالم كله لأن الثقافة الجديدة تساهم في رسم الصورة الذهنية.





وتابع وكيل مجلس النواب: أهم موضوع في ملف الثقافة هو الترويج لمصر، لاسيما في الوقت الذي نقوم فيه ببناء حضارتنا، مشيرا إلى أننا في عراك بالداخل والخارج بالتزامن مع هذا التطور مطالبا بحملة تسويقية للثقافة المصرية على مستوى العالم.





وقال أبو العينين: رسم الصورة الذهنية أمام العالم أمر ضروري، ويجب أن يكون المشروع الأول هو بناء عقل ووجدان الإنسان المصري، وأن يكون لدينا رؤية مستقبلية طموحة.





وشدد وكيل مجلس النواب على أهمية أن يكون هناك أسلوب تسويقي لكل أفكارنا، متسائلا: ليه طموحاتنا محدودة؟، مشيرا إلى أنه لدينا قوة ناعمة كبيرة من الممكن استنفارها للسوق العالمي.



