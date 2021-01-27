نسرين طافش في حوار لـ صدى البلد: الجمهور يستوقفني في الشارع بسبب الوجه الآخر.. والسوشيال ميديا لا تترك أحدا في حاله

مسلسل الوجه الآخر سلط الضوء على قضايا مهمة

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ماجد المصري فنان مرح ودقيق وتجمعني به صداقة

نجاح كبير حققته النجمة نسرين طافش من خلال مسلسل " الوجه الآخر " للنجم ماجد المصري والذي عرض مؤخرا ونسرين تحدثت في حوارها لصدي البلد عن أسباب قبول شخصية سارة وردود الأفعال التي وصلت اليها بالاضافة الي مخاطر السوشيال ميديا مؤخرا .

تابعت : ردود الأفعال التي وصلت الي عن أحداث المسلسل راضية عنها وهذا ظهر من خلال الجمهور في الشارع ، حيث أوقفني مجموعة من المشاهدين أثناء استخراجي مجموعة من الأوراق في احدي المصالح الحكومية لتوجيه مجموعة من الأسئلة منها ، "ماذا يحدث مع شخصية " سارة "؟ ، هل هتعرف أن "يحيى " الذي يجسد دوره ماجد المصري بيخونك؟ " أخيرا " سارة هتخلف ولا لا "؟ ، كل هذا الأسئلة والتفاعلات تعني أن المسلسل حقق نجاحا جماهيريا كبيرا فانا سعيدة وأريد أن أوضح أمرا مهما هو أن هناك مجهودا كبيرا بذل أثناء التحضير للعمل في الجلسات التحضيرية لذلك وصل للجمهور بشكل بسيط .

تابعت : ردود الأفعال التي وصلت الي عن أحداث المسلسل راضية عنها وهذا ظهر من خلال الجمهور في الشارع ، حيث أوقفني مجموعة من المشاهدين أثناء استخراجي مجموعة من الأوراق في احدي المصالح الحكومية لتوجيه مجموعة من الأسئلة منها ، "ماذا يحدث مع شخصية " سارة "؟ ، هل هتعرف أن "يحيى " الذي يجسد دوره ماجد المصري بيخونك؟ " أخيرا " سارة هتخلف ولا لا "؟ ، كل هذا الأسئلة والتفاعلات تعني أن المسلسل حقق نجاحا جماهيريا كبيرا فانا سعيدة وأريد أن أوضح أمرا مهما هو أن هناك مجهودا كبيرا بذل أثناء التحضير للعمل في الجلسات التحضيرية لذلك وصل للجمهور بشكل بسيط .

عبرت النجمة نسرين طافش عن سعادتها البالغة بردود الأفعال التي وصلت اليها عن مسلسل " الوجه الآخر " للنجم ماجد المصري .

عبرت النجمة نسرين طافش عن سعادتها البالغة بردود الأفعال التي وصلت اليها عن مسلسل " الوجه الآخر " للنجم ماجد المصري .

ةمعظم مشاهدي تجمعني به، خاصة أنني أجسد شخصية " سارة " زوجة " يحي "، فمنذ وقوفي أمام وأشعر أن هناك كيميا خاصة تجمعني به.

أَضافت : سعيدة بالتعامل مع الفنان ماجد المصري خاصة أنني تربطني به صداقة قبل التصوير ، فهو فنان محترم وخلوق بالاضافة الي أنه مرح ودقيق وشغوف أثناء التصوير ، ويركز في كل التفاصيل ..

أَضافت : سعيدة بالتعامل مع الفنان ماجد المصري خاصة أنني تربطني به صداقة قبل التصوير ، فهو فنان محترم وخلوق بالاضافة الي أنه مرح ودقيق وشغوف أثناء التصوير ، ويركز في كل التفاصيل .. ةمعظم مشاهدي تجمعني به، خاصة أنني أجسد شخصية " سارة " زوجة " يحي "، فمنذ وقوفي أمام وأشعر أن هناك كيميا خاصة تجمعني به.

وتعاني سارة من مشكلة كبيرة وهي عدم الإنجاب وتحاول طوال أحداث المسلسل أن تصل إلى علاج لحل هذه الأزمة كونها تشعر بعدم الرضا بسبب هذا الموضوع، أيضا تشعر بفراغ كبير في حياتها بسبب حبها للأطفال، فتحاول طوال الوقت أن تعوض هذا النقص بتحقيق نجاح كبير في مشروعاتها الخاصة.

وتعاني سارة من مشكلة كبيرة وهي عدم الإنجاب وتحاول طوال أحداث المسلسل أن تصل إلى علاج لحل هذه الأزمة كونها تشعر بعدم الرضا بسبب هذا الموضوع، أيضا تشعر بفراغ كبير في حياتها بسبب حبها للأطفال، فتحاول طوال الوقت أن تعوض هذا النقص بتحقيق نجاح كبير في مشروعاتها الخاصة.

وقالت إن هناك أسبابا كثيرة جذبتها للمشاركة في المسلسل اأبرزها القصة التي يناقشها العمل، بالإضافة إلى الشخصية الصعبة التي تجسدها ضمن أحداث العمل وهي دور "سارة"، فهي جديدة عليها، حيث تعمل سيدة أعمال طموحة وقيادية ناجحة لديها قدرة كبيرة على النجاح في المجال الذي تعمل به.

وقالت إن هناك أسبابا كثيرة جذبتها للمشاركة في المسلسل اأبرزها القصة التي يناقشها العمل، بالإضافة إلى الشخصية الصعبة التي تجسدها ضمن أحداث العمل وهي دور "سارة"، فهي جديدة عليها، حيث تعمل سيدة أعمال طموحة وقيادية ناجحة لديها قدرة كبيرة على النجاح في المجال الذي تعمل به.

وأوضحت أن المسلسل ناقش موضوع وهو "زنا المحارم" حيث أنه من الموضوعات الهامة.





وأضافت فكرة "زنا المحارم " لم تقلقني نهائيا لأن هذه المشكلة نراها في كل أنحاء العالم، أريد أن ينتهي العمل من أجل معرفة كيفية معالجة هذه الموضوع من خلال المسلسل، بطبيعتي لا أحب أن أتحدث في موضوع قبل معرفة كيفية تناوله كما ذكرت.





وتابعت: "أيضا العلاقة غير الشرعية بين الزوج وشقيقة زوجته، التي لم يكن يعلم أنها شقيقتها، حيث قُدّمت له كصديقة، حيث تحتاج تسليط المزيد من الأضواء".





وأضاف: "لم أقلق عندما علمت أن النجم ماجد المصري صاحب قصة المسلسل خاصة أن المسلسل ناقش موضوعات هامة وهذا ظهر من خلال ردود أفعال الجمهور

وتابعت :"المسلسل مكتوب بشكل احترافي وهناك مجهود كبير بذله الفنان ماجد المصري والسيناريست فداء الشندويلي ، فهو يركز علي قضايا هامة ومختلفة فى المجتمع، وهو صراع الحصول على المال بطرق غير مشروعة ويدخل البطل فى العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية وبعضهم البعض، يتورط فى الكثير من القضايا فى إطار درامى تشويقى

