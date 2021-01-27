برلماني: لدينا قصور لكن في أغلب الأحوال بلا ثقافة

تحدّث النائب الدكتور فريدي البياضي عضو اللجنة العامة لمجلس النواب في الجلسة العامة للمجلس معقّبًا على بيان وزيرة الثقافة أمام المجلس.





وتساءل النائب قائلًا: " تم إلغاء معرض القاهرة للكتاب في بداية العام بسبب جائحة كورونا وخسر الناشرون مبالغ هائلة لا أعترض على الإلغاء، لكنني أتعجب أنه في نفس الوقت يُقام مهرجان القاهرة السينمائي بحضور الوزيرة!".





ووجّه سؤالا للوزيرة عن إنشاء مقرات لمراجعة الأعمال المسرحية في ٢٠١٨ في شبه رقابة مسبقة! وهو ما يتناقض مع حرية الإبداع الفني والأدبي التي كفلها الدستور في مادة ٦٧ غير مقبول في ٢٠٢١ أن تقوم وزارة الثقافة بتقييد حرية الإبداع الفني والأدبي!





ثم انتقد البياضي عدم تفعيل المركز القومي للترجمة، مشيرا إلى أن المركز ميزانيته ٣٠٠ مليون جنيه تكاد تكون بالكامل مرتبات ولا نرى إنتاجًا يثري حياتنا الثقافية كما هو منوط به.





وأخيرًا علق البياضي على تجميد أدوار قصور الثقافة التي تكلفت مئات الملايين ضاربًا مثالًا بقصر ثقافة القناطر الخيرية قائلًا: للأسف أصبح لدينا قصور لكن في أغلب الأحوال بلا ثقافة!.





واختتم البياضي كلمته قائلًا:" أنتم منوطون بوزارة من أهم إن لم تكن أهم الوزارات، فبالثقافة نصنع أجيالًا مبدعة وبالثقافة نحارب التطرف والإرهاب لذلك نعّول الكثير على وزيرة الثقافة".