المصرية اليابانية: شراكة مع ١٥ جامعة يابانية لتعزيز قدرة الطلاب على الابتكار

قال الدكتور أحمد الجوهرى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا إن الجامعة عقدت شركات علمية مع 15 جامعة يابانية من كبرى الجامعات فى العالم و التى حصل 22 من علمائها على جائزة نوبل، وهو ما يدعم النموذج اليابانى فى التعليم والذى تطبقه الجامعة، حيث يعزز قدرة الطلاب على الابتكار والابداع وتنمية العمل الجماعى وصقلهم بالخبرات اللازمة لمواكبة احتياجات سوق العمل الدولى.





وأشار في بيان صادر اليوم "الاربعاء" عن الجامعة أن أهم ما تتميز به الجامعة المصرية اليابانية هو توفير للطلاب فرصة التدريب الصيفى فى كبرى الشركات العالمية باليابان وتوفر فرص لقضاء عام دراسي كامل في إحدى الجامعات اليابانية من خلال مبادرة التعليم المصري الياباني.





اقرأ ايضا:

الغيرة نار... القصة الكاملة لتسمم٣ طالبات ووفاة إحداهن بالإسكندرية





وأكد الدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إن الجامعة حريصة على تعليم طلابها وفقًا للمعايير الدولية و تشجيعهم على تلقى جزءًا من تعليمهم الجامعي في اليابان من خلال التقدم لمبادرة التعليم المصري الياباني الممولة بالكامل.





واوضح أن أهم مزايا هذه المبادرة أنها تسمح للطلاب بقضاء عام دراسي كامل والحصول على جزء من المقررات الدراسية لهم في إحدى الجامعات اليابانية، كما توفر الجامعة لطلابها الارشاد الأكاديمي اللازم لاختيار المقررات الدراسية واستيفاء متطلبات البعثات والجامعات اليابانية.





وأشار إلى أن 10 طلاب من كليتي الهندسة والأعمال الدولية والانسانيات قد تقدموا في الإعلان الخامس للعام الأكاديمي ٢٠٢٠/٢٠٢١، وقد اجتاز منهم عدد ٣ طلاب من كلية الأعمال الدولية والانسانيات (طالب من الفرقة الثالثة وطالبين من الفرقة الثانية) و٤ طلاب من كلية الهندسة (من الفرقة الثانية)، كما تقدم للإعلان السادس للعام الأكاديمي ٢٠٢١/٢٠٢٢ عدد ١١ طالبا من كلية الأعمال الدولية والانسانيات (الفرقة الثانية) وطالب من كلية الهندسة.