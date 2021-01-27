أحمد الشامى يروج لـ ألبومه الجديد الصيف ابتدى

ونشر شامى صورة جديدة من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام وهو ممسك بالبوستر الخاص بالألبوم.

وكتب من خلال صورته معلقا:" With my latest album cover..الصيف إبتدا"

كان فريق واما قد أصدر أول أغنية من الألبوم هى "شمس بحر" منذ أسبوعين، من كلمات تامر حسين، وألحان خالد عز، وتوزيع ومكساج نادر حمدى، وبعدها بأسبوع أطلقت، أغنية "الصيف ابتدا" من كلمات هانى رجب، وألحان مديح محسن وتوزيع أمين نبيل، ثم أغنية "الله ع الجمال" قبل طرح أغنية "كترت حكاياتى"، من كلمات الشاعر جمال الخولى، وألحان رامى جمال، وتوزيع نادر حمدى.

ويعتبر فريق "واما"، واحدا من أبرز الفرق الغنائية، والمكون من الفنانين نادر حمدي، وأحمد فهمي، ومحمد نور، وأحمد الشامي، وكانت بداية انطلاقتهم عام 2002 مع ألبوم "يا ليل"، وفى رصيدهم الفنى 4 ألبومات بجانب عدد من الأغنيات السينجل.