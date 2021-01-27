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برلمان

النائب أشرف أمين: تدخلات الكونجرس الأمريكي في شئون مصر مرفوض

الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:29 م
الكونجرس الأمريكى
الكونجرس الأمريكى
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
استنكر النائب أشرف امين، عضو مجلس النواب، تدخل الكونجرس الأمريكي فى الشأن الداخلي للدولة المصرية، مؤكدا أن مصر لها تاريخ متأصل وراسخ في دول العالم أجمع، ولم يعد مقبولًا  متاجرة بعض النواب والكونجرس الأمريكي ببعض المصطلحات السياسية.

واكد "أمين"، فى بيان له، أن كل الامور التي تحدث داخل جمهورية مصر العربية فهي تعتبر شئون داخلية بشكل بحت، فلا يجوز لاي نائب أو مؤسسة نيابية في العالم التدخل فيها، متسائلا إلا هل يجوز للكونجرس مثلا المطالبة بإخلاء سبيل أمريكي محكوم عليه، أو أحد المتهمين باقتحام الكونجرس نظرًا لأنه كان بيعبر عن رأيه بأن الانتخابات الأمريكية غير سليمة؟!.

وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر خالية من المتعقلين السياسيين، ولكن يوجد متهمين بقضايا تمثل خروج عن القانون تخضع للقضاء المصري وهو مستقل لا ينظر ولا يخضع لأي اعتبارات سياسية عبر مر الزمان، متسائلا عن مدي تنفيذ الكونجرس ما سبق وطالبوا بإخلاء سبيل متهمين على ذمة قضايا أو اقتحام الكونجرس حينها سوف ننفذ على سبيل المثال؟.

 وأشار عضو مجلس النواب، إلى إن أي تدخل لأعضاء برلمان أي دوله فى الشأن الداخلى مرفوض، كما أن من يريد منهم التحدث أو المناقشه لأي موضوع يوجد مجلسى النواب والشيوخ (المعبرين عن الشعب المصري)، لافتة إلى أنه لا يجوز لهم مخاطبة الحكومات مثلما أن أعضاء مجلسى النواب والشيوخ المصرى لا يجوز لهم مخاطبة حكوماتهم أو رئيسهم.
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