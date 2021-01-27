وزيرة الثقافة: افتتحنا 43 موقعا ثقافيا خلال عامين

أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة فى بيانها أمام مجلس النواب أنه تم افتتاح 43 موقعا ثقافيا على مستوى محافظات الجمهورية خلال الفترة من (يوليو 2018 - يونيو 2020)، والتى شملت قصور ثقافة وبيوت ثقافة، ومكتبات، وإعادة افتتاح مسارح وسينمات الدولة، التى تضمنت إنشاءات جديدة ورفع كفائة وإعادة تطوير منشآت أخرى.

وأضافت أنه تم افتتاح 18 موقعا ثقافيا تابع لقصور الثقافة فى 11 محافظة على مستوى محافظات الجمهورية، وإعادة تشغيل وافتتاح 7 مسارح ، وإعادة افتتاح دار الكتب بباب الخلق بعد تطويرها، وافتتاح متحف نجيب محفوظ، و8 مقرات للرقابة على المصنفات الفنية فى 7 محافظات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة بيان وزيرة الثقافة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

وكانت الدكتورة ايناس عبد الدايم، طلبت استعراض فيلم توثيقى عن أنشطة الوزارة قبل ان تبدأ عرض بيانها عن تنفيذ برنامج الحكومة فيما يتعلق بقطاع الثقافة.

ومن المقرر أن يتم الاستماع خلال جلسة اليوم، إلى وزيري الثقافة والبيئة، لاستكمال خطة مجلس النواب، في استطلاع ما تم تنفيذه من برنامج الحكومة في الفترة الماضية.

ويواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، عقد الجلسات العامة الأسبوع المقبل للاستماع البيانات الوزراء عن المواقف التنفيذية لإنجاز برامجهم و الخطة المستقبلية.