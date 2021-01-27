ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

وزيرة الثقافة: افتتحنا 43 موقعا ثقافيا خلال عامين

الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:29 م
صدى البلد
Advertisements
طارق موسى

أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة فى بيانها أمام مجلس النواب أنه تم افتتاح 43 موقعا ثقافيا على مستوى محافظات الجمهورية خلال الفترة من (يوليو 2018 - يونيو 2020)، والتى شملت قصور ثقافة وبيوت ثقافة، ومكتبات، وإعادة افتتاح مسارح وسينمات الدولة، التى تضمنت إنشاءات جديدة ورفع كفائة وإعادة تطوير منشآت أخرى.

 

وأضافت أنه تم افتتاح 18 موقعا ثقافيا تابع لقصور الثقافة  فى 11 محافظة على مستوى محافظات الجمهورية، وإعادة تشغيل وافتتاح 7 مسارح ، وإعادة افتتاح دار الكتب بباب الخلق بعد تطويرها، وافتتاح متحف نجيب محفوظ، و8 مقرات للرقابة على المصنفات الفنية فى 7 محافظات.  

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة بيان وزيرة الثقافة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

 

وكانت الدكتورة ايناس عبد الدايم، طلبت استعراض فيلم توثيقى عن أنشطة الوزارة قبل ان تبدأ عرض بيانها عن تنفيذ برنامج الحكومة فيما يتعلق بقطاع الثقافة.

 

ومن المقرر أن يتم الاستماع خلال جلسة اليوم، إلى وزيري الثقافة والبيئة، لاستكمال خطة مجلس النواب، في استطلاع ما تم تنفيذه من برنامج الحكومة في الفترة الماضية.

 

ويواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، عقد الجلسات العامة الأسبوع المقبل للاستماع البيانات الوزراء عن المواقف التنفيذية لإنجاز برامجهم و الخطة المستقبلية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

حنفى جبالي يحيل بيان وزير الطيران للجنة المختصة لدراسته

للاستماع لوزيري الثقافة والبيئة.. بدء الجلسة العامة لمجلس النواب

وزيرة الثقافة تعرض فيلما عن أنشطة الوزارة خلال الجلسة العامة للبرلمان

جبالى يناشد أعضاء مجلس النواب بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة

رئيس النواب لوزيرة الثقافة: شكرا لكِ أدخلتِ جو البهجة الذي نفتقده ونشتاق إليه

إيناس عبد الدايم: الثقافة ثروة قومية لمصر

ترشيحاتنا

كل يوم لمدة 18 شهرا.. حكاية خادم بلا ضمير هتك عرض طفلة بلا رحمة

البرلمان يقيم الحكومة.. 10 وزراء أمام مجلس النواب الأسبوع المقبل

وفد روسي يبدأ زيارة تفقدية لمطاري شرم الشيخ والغردقة لمدة أسبوع

بعد تألقه أمام بيراميدز. جماهير الأهلي تدشن هاشتاج بدر بانون

نشرة المرأة والصحة.. أضرار الممبار ومخاطر عدم غسله مباشرة فور شرائه.. 5 أطعمة تساعد على رفع جهاز المناعة لمحاربة الفيروس

"فى عيد ميلاده الـ"62".. تعرف على سر مقاطعة بنات هشام سليم له

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نتيجة كورونا.. أمراض القلب سبب رئيسي في الوفاة لسنوات قادمة

بـ مجوهرات لافتة.. ياسمين صبري تبرز جمالها على إنستجرام

والد طفلى مرض القناع: الصحة تواصلت معى لعلاجهما.. وعانينا الكثير بسبب مرضهما النادر