احذري.. 3 عادات خاطئة تفسد الطعام في الميكروويف.. تعرف عليها

تلجأ العديد من السيدات في الوقت الحالي إلى استخدام الميكروويف لطهي الطعام بشكل سريع، ولكن يمكن لبعض العادات الخاطئة التي تتبعها الأمهات ان تقوم بتلف الميكروويف او الطعام.





ووفقًا لما قدمه موقع "wikihow" إليكم اهم النصائح الواجب اتباعها لأستخدام الميكروويف في طهي الطعام بطرق صحيحة...





الأطباق المخصصة

يجب الحرص على استخدام الأواني والأطباق المخصصة للطهي في الميكرويف ، والتي تستطيع ان تتحمل حرارته دون ان تنفجر او تتفاعل معه، ولهذا لا يفضل استخدام الأواني والأطباق البلاستيك والفوم والفويل والزجاج وأي أطباق معدنية لان جميعها يمكن ان يتلف او يكسر داخل الميكروويف.





تغطية الأواني

عند استخدام أطباق الميكروويف للطهي بها يجب أن تغطى قبل دخولها حتى يتم الطهي بشكل كامل بطريقة صحيحة وأفضل نتيجة، وهنا نستخدم الأغطية المخصصة لدخول الميكروويف والتى يجب أن يكون بها فتحات تهوية للضغط لتتم الطهي دون أن ينفجر الطبق أو يخرج الطعام.





الأواني الباردة

لا يفضل وضع الأطباق والأطعمة الباردة بعد خروجها من الثلاجة مباشرة في الميكروويف أو العكس، وذلك حفاظًا على الأطباق والأطعمة.



