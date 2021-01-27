لأول مرة... جائزة للابتكار في مجال التصنيع الغذائي بجامعة الإسكندرية





أعلنت الجمعية العلمية للصناعات الغذائية بجامعة الإسكندرية عن إنشاء جائزة للابتكار لأول مرة في مجال التصنيع الغذائي ضمن جوائز دريم مشرق السنوية لتشجيع البحث العلمي في مجال جودة وسلامة الغذاء.





وقالت الدكتورة تيسير محمود أبو بكر أستاذة تكنولوجيا التصنيع الغذائي بجامعة الاسكندرية، ورئيسة الجمعية العلمية للصناعات الغذائية ان جائزة الابتكار تشترط أن تكون الفكرة تم نشرها ببحث علمي في احدى الدوريات العلمية الكبرى بمصر أو تم تصنيع نموذج الإنتاج الخاص بها كما يشترط الحصول على براءة اختراع للفكرة لإثبات مدى جديتها.





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وأضافت "أبوبكر"، في بيان لها، أن هذه الجائزة الجديدة تأتي في اطار حرص الجمعية العلمية للصناعات الغذائية بكلية الزراعة جامعة الاسكندرية والشركة الراعية على تشجيع الباحثين المصريين على الابتكار وتطوير المنتج الغذائي النهائي بما يعود بالفائدة على المجتمع الصناعي وخلق الشراكة بين الجامعة والصناعة -وهو ما تستهدفه الجامعات المصرية في الآونة الأخيرة - بما يعود بالنفع على المواطن والأسرة المصرية وكذلك تطوير المنتجات المحلية وزيادة الصادرات.





وأوضحت أستاذة تكنولوجيا التصنيع الغذائي بجامعة الاسكندرية، أن الجائزة تأتي ضمن أكثر من 3 جوائز أخرى تقدمها دريم مشرق للأغذية لأفضل رسائل ماجستير ودكتوراه منشورة عام 2020 وكذلك أفضل ورقة بحثية في مصر في مجال جودة وسلامة الغذاء للعام الثالث على التوالي.





وتقام احتفالية كبرى سنويا بجامعة الاسكندرية لتوزيع الجوائز للفائزين بحضور عميد كلية الزراعة أساتذة جامعة الاسكندرية والفائزين من مختلف الجامعات ومراكز البحوث المصرية.



