الرئيس الروسي يشيد بدور السعودية في تحقيق استقرار أسعار الطاقة

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بأدوار بلاده والمملكة العربية السعودية وأمريكا في تحقيق استقرار أسعار الطاقة.





وكان مجلس الوزراء السعودي أكد في اجتماع سابق له، أنه بحث نتائج اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة السعودية الروسية وإعادة تأكيد الالتزام بميثاق التعاون بين الدول المنتجة للنفط وإعلان مجموعة أوبك+ لدعم استقرار أسواق الخام العالمية.





وتضم أوبك+ أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ودولا أخرى منتجة للنفط.





وأكد بوتين، في كلمة له بمنتدى دافوس الاقتصادي، اليوم الأربعاء، أن تمديد معاهدة ستارت مع الولايات المتحدة خطوة في الاتجاه الصحيح.





وأضاف بوتين، أن اتفق مع نظيره الأمريكي، الرئيس جو بايدن، على تمديد معاهدة ستارت 3، إلا أنه أشار إلى أن الخلافات لا تزال موجودة بينهما.





ولفت إلى أن ضمان التنمية الإيجابية في العالم هو مسؤولية مشتركة، مؤكدا أن روسيا تتقدم إلى الأمام، والدول النامية استفادت من النمو العالمي.





وأكد الرئيس الروسي أنه لن يكون هناك أزمة ساخنة بالعالم في الوقت الحالي، موضحا أن وباء كورونا زاد من مشاكل عدم التوازن التي تراكمت بالفعل في العالم.





ولفت "من الصعب حقا عدم ملاحظة التحولات الأساسية في الاقتصاد العالمي، والسياسة ، والحياة الاجتماعية، والتكنولوجيا"، مؤكدا أن كورونا، الذي أصبح يمثل تحديا خطيرا للبشرية جمعاء، أدى إلى إحداث تغييرات هيكلية.