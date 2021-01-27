ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

المنوفية: إزالة فورية لـ 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية

الأربعاء 27/يناير/2021 - 03:19 م
صدى البلد
Advertisements
مروة فاضل

صرح المهندس أشرف الجمل وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، ان إجمالي ما تم إزالته خلال أسبوع بلغ (9) حالات  تعدى  على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والوحدات المحلية .

حيث تم إزالة فورية لحالتين تعدى ناحية شنشور مركز أشمون بمساحة (145م2) أي ما يعادل 20 سهم ، وكذا ازالة فورية بمساحة (320م2) بحوض العفيفي بسبك الأحد مركز أشمون ، هذا بالإضافة  إلى  تنفيذ إزالة لحالتين تعدى بقرية بهواش مركز منوف بمساحة (167م2) ، فضلا عن إزالة فورية بقرية شـنوان التابعة لمركز ومدينة شبين الكوم بمساحة (5م2) وكذا ازاله ل (15م2) بناحية بركة السبع .

 وأضاف الجمل إستمرارًا  لتنفيذ الازالة للمخالفين فقد تم تنفيذ إزالة فورية ناحية سبك الضحاك طريق مناوهلة مركز الباجور بمساحة (10م2) وتم التنفيذ بمعرفة المخالف وكذا ازالة سور مخالف بارتفاع 4 متر وطول 26 مترًا ناحية صفط جدام مركز تلا .

فيما أكد محافظ المنوفية علي استمرار إزالة التعديات بنطاق المحافظة، مشددًا علي رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية وإزالة كافة التعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية حفاظًا على حق الشعب وفرض سيادة القانون.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ المنوفية: استمرار الإزالات فى المهد بنطاق المحافظة وتنفيذ 3 حالات فورية

المنوفية تشن حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة

إزالة في المهد.. المنوفية تشن حملات مكثفة لضبط مخالفات التعديات على الأراضي

إزالة 13 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالمنوفية

إزالة فورية لـ 4 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالمنوفية

محافظ المنوفية: إزالة 11 حالة تعد على الأراضى الزراعية

ترشيحاتنا

رسميا كيا كرنفال 2021 الشكل الجديد تصل إلى السعودية ..صور

حقيقة فيديو التعدى على فتيات بالقليوبية باستخدام "كلب"

غلق 63 منشأة طبية لإدارتها دون ترخيص بالجيزة

أيمن حفني يصل نادي الزمالك لمناقشة عودته

صورها عارية لابتزازها.. ربة منزل تتهم شقيق زوجها بالتعدى عليها جنسيا

كيلو الفراخ بـ 14 جنيهاً.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا كيا كرنفال 2021 الشكل الجديد تصل إلى السعودية ..صور

احذري.. 3 عادات خاطئة تفسد الطعام في الميكروويف.. تعرف عليها

بماكياج لامع.. كارمن سليمان تتألق بإطلالة ناعمة وجذابة.. شاهد