المنوفية: إزالة فورية لـ 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية





صرح المهندس أشرف الجمل وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، ان إجمالي ما تم إزالته خلال أسبوع بلغ (9) حالات تعدى على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والوحدات المحلية .





حيث تم إزالة فورية لحالتين تعدى ناحية شنشور مركز أشمون بمساحة (145م2) أي ما يعادل 20 سهم ، وكذا ازالة فورية بمساحة (320م2) بحوض العفيفي بسبك الأحد مركز أشمون ، هذا بالإضافة إلى تنفيذ إزالة لحالتين تعدى بقرية بهواش مركز منوف بمساحة (167م2) ، فضلا عن إزالة فورية بقرية شـنوان التابعة لمركز ومدينة شبين الكوم بمساحة (5م2) وكذا ازاله ل (15م2) بناحية بركة السبع .





وأضاف الجمل إستمرارًا لتنفيذ الازالة للمخالفين فقد تم تنفيذ إزالة فورية ناحية سبك الضحاك طريق مناوهلة مركز الباجور بمساحة (10م2) وتم التنفيذ بمعرفة المخالف وكذا ازالة سور مخالف بارتفاع 4 متر وطول 26 مترًا ناحية صفط جدام مركز تلا .



