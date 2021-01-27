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«تطبيقية حلوان» تعلن دورات تدريبية للدراسات الحرة.. والعميد: نستهدف تطوير أداء المتخصصين في الفنون

الأربعاء 27/يناير/2021 - 05:30 م
جامعة حلون
جامعة حلون
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كريم ناصر
تطبيقية حلوان:
دورات الدراسات الحرة تستهدف تطوير أداء المتخصصين في الفنون
تعلن فتح باب القبول للدورات التدريبية في تصميم الباترون
تنظم دورة تدريبية لتصميم الأثاث الطبي


أعلن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، فتح باب القبول للدورات التدريبية "الدراسات الحرة" بالكلية. 

وصرحت الدكتورة ميسون قطب، بأن دورات الدراسات الحرة تعد فرصة لتأهيل غير المتخصصين في مجالات الفنون وإكسابهم مهارات وخبرات وقدرات مميزة لممارسة التصميم والحصول على فرص عمل مناسبة. 

وذكرت أنها تعمل على  تطوير أداء المتخصصين واكسابهم مهارات فنية مميزة، حيث تتعدد الدراسة وتشمل الجانب النظرى والجانب الميداني العملى فى المصانع والمؤسسات والجهات المتخصصة فى مجال التصميم.

ونوهت بأن الكلية تولي اهتمامًا كبيرًا بالتدريب الذي يساهم في مواكبة سوق العمل واكساب الخبرات وتنمية المهارات بشكل كبير، بجانب المساهمة في رفع مستوى الصناعة المحلية. 

تقام الدورات تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتورة ميسون قطب عميد الكلية وإشراف الدكتورة داليا فكرى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

ومن هذه الدورات ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان بالتعاون مع قسم تصميم الأثاث والإنشاءات المعدنية دورة دراسات حرة في تصميم الأثاث الطبي أون لاين لمدة الدورة ٤٠ ساعة تدريبية ، يحاضر بها  الدكتور وائل جليل، و الدكتور وليد إبراهيم. 

كما أعلن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، عن فتح باب القبول للدورات التدريبية (الدراسات الحرة) في تصميم الباترون (يدوى وكمبيوتر).

وأوضحت الدكتورة داليا فكرى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن هذه الدورات التدريبية  تقدم online بالتعاون بين قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية وبين قسم الملابس الجاهزة بمعدل 40 ساعة تدريبية وبعد الانتهاء من تلك الدورات يحصل المتدرب على إفادة باجتياز تلك الدورات بنجاح.

تتضمن الدورة التدريبية متطلبات رسم الباترون والقواعد العامة، واستخدام الرسوم المسطحة للتصميمات لضبط رسم أبعاد وقياسات الباترون للتشكيل، وتعلم رسم اساسيات الباترون، وتشكيل نماذج لباترونات (سيدات -أطفال- رجال)، وتعلم تدريج المقاسات وتطبيقيات التعشيق، وكذلك المبادئ الأساسية للتعامل مع ماكينة الحياكة.

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