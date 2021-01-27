وزيرة الثقافة أمام مجلس النواب: إحلال وتجديد مؤسسات ثقافية بمليار و28 مليون جنيه بنسبة نجاح 131%.. قوة مصر الناعمة حاضرة عبر 2132 فاعلية.. وتنفيذ 28483 برنامجا ثقافيا بتكلفة 676 مليون جنيه

وزيرة الثقافة:

اهتمام بتقديم الخدمات الثقافية للمحافظات الحدودية والصعيد

تنفيذ 28483 برنامج ثقافي بتكلفة 676 مليون جنيه

برنامج الدمج الثقافي لأبناء المناطق الحدودية يعتمد على دعم قيم الانتماء الوطني

النواب: الإهمال يضرب قصور الثقافة.. ودور الأنشطة ضعيف





استعرضت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم برنامج وزارة الثقافة وما تم تحقيقه من إنجاز في مجال الثقافة والفنون، والدور المنوط بالوزارة لمكافحة الفكر المتطرف ونشر ثقافة قبول الآخر والمواطنة أمام مجلس النواب اليوم، الأربعاء.





من جانبهم، انتقد النواب أداء وزارة الثقافة وحالة الإهمال لقصور الثقافة بالمحافظات، بالإضافة إلى القصور في الترويج لأنشطة الثقافة، وتساءل البعض عن دور الوزارة في نشر الوعي.





وقالت إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن خطة التنمية الثقافية تعتمد على 7 برامج ثقافية من أهمها تعزيز القيم الإيجابية، والعدالة الثقافية، وتنمية الموهوبين، والريادة الثقافية، وتنمية الصناعات الثقافية، وحماية التراث.





وأضافت - خلال إلقائها لبيان وزارة الثقافة أمام مجلس النواب - أنه تم إحلال وتجديد وتطوير المؤسسات الثقافية وتطوير قطاع المسرح وقصور الثقافة، موضحة أن التحدي الذي واجه الوزارة هو قلة الاعتماد المالي.





ولفتت إلى أنه تم التنسيق مع وزارة التخطيط لزيادة اعتمادات الباب السادس وتم اعتماد مليار و340 مليون جنيه بزيادة تصل إلى 40%.





وأوضحت أنه تم إسناد المشروعات المتعثرة للشركات التابعة لمؤسسات الدولة، ونجحت الوزارة في إحلال وتجديد وتطوير المؤسسات الثقافية بمليار و28 مليون جنيه بنسبة نجاح 131%.





وعن المشروعات الجديدة التي نجحت وزارة الثقافة في إنجازها، قالت إيناس عبد الدايم إنه تم افتتاح 43 موقعا ثقافيا جديدا في 18 موقعا بـ 11 محافظة، من بينها هيئات قصور الثقافة في طنطا وجنوب سيناء وأسيوط وكفر الشيخ، كما تم تطوير 7 مسارح مثل المسرح القومي والعرائس والطليعة، وافتتاح عدد من المتاحف.







وعن التطوير الهيكلي للوزارة، أكدت أنه تم استحداث هيكل تنظيمي جديد تمهيدا للانتقال للعاصمة الإدارية، وتم تطبيق 1378 برنامجا لتنمية وتدريب العاملين وتأهيلهم.







وأشارت "عبد الدايم" لبرنامج التحول الرقمي، حيث تم تحويل 5 آلاف كتاب، و100 مخطوط تاريخي، وخرائط نادرة، كما أن الوزارة أطلقت مبادرة الثقافة "بين يديك"، وهي مبادرة جاءت متزامنة مع جائحة كورنا لتوفير الثقافة في ظل الإجراءات الاحترازية.





وفي برنامج القيم الإيجابية، أكدت "عبد الدايم" أن الوزارة عملت على تنفيذ برامج لغرس قيم المواطنة وقبول الآخر.







وعن نشر الوعي ومواجهة الفكر المتطرف، كشفت "عبد الدايم" أن الوزارة نفذت عددا كبيرا من البرامج بتكلفة 96 مليون جنيه شملت 67 نشاطا من بينها إعادة الدمج الثقافي لأبناء المناطق الحدودية.





وعددت الوزيرة البرامج والفعاليات المتنوعة في ضوء حرص الوزارة مواجهة التطرف الفكري، وكان منها التعاون مع وزارة الأوقاف لتنفيذ وطباعة سلسلة "رؤية" التي تضم عددا من الكتب، تهدف إلى رفع الوعي لدى الشباب وتوعيتهم بمخاطر أفكار الجماعات المتطرفة، فضلا عن سلسلة كتب عن الهوية والمواطنة، وعدد من البرامج ومنها الدمج الثقافي لأبناء المدن الحدودية وملتقى المرأة الحدودية.

وقالت وزيرة الثقافة إن الوزارة تعمل جاهدة على استعادة دور مصر الريادي من خلال برنامج قوة مصر الناعمة واستعادة هذه القوة، والتمثيل في جميع المحافل الدولية الذي يعكس الحضور، وكذلك استضافة العديد من الفعاليات.





وأكدت خلال بيانها أمام مجلس النواب أن وزارة الثقافة نجحت في تنفيذ والمشاركة في فعاليات داخل وخارج مصر بلغت 2132 فاعلية نشاطا متنوعا استفاد منها 253 ألف مواطن.





وأوضحت أن أكاديمية الفنون بروما تلعب دورا مهما للغاية في حضور قوة مصر الناعمة في الخارج ، بالإضافة إلى أنها مثلت جسرا بين مصر والثقافة الغربية ، وقدمت عبر مكتبتها مشروع مهم تحت عنوان "مصر مستمرة في كتابة تاريخها"، بالإضافة لمبادرة "اتكلم عربي"، وخلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، نفذت وزارة الثقافة 264 فاعلية في جميع المجالات الثقافية، و28 فاعلية بعدد كبير من الدول الأفريقية من بينها المغرب والجزائر وتونس وككينيا والسودان والسنغال، كما أصدرت وزارة الثقافة 20 عنوانا جديدا لعدد مهم من الكتب عن أفريقيا، من بينها "أفريقيا وتحولات العالم"، و"صراعات الحرب الباردة في أفريقيا".









وأكدت الدكتورة إيناس عبد الدائم، وزيرة الثقافة، أن الوزارة تعمل على توزيع الخدمات الثقافية في مختلف ربوع الوطن بشكل متوازن باعتبار الثقافة حقا أصيلا لجميع المواطنين.





وأوضحت أنه لضمان تحقيق العدالة الثقافية والوصول بالمنتج الثقافي إلى جميع أرجاء الوطن، خاصة المناطق الأكثر احتياجا من خلال القوافل الثقافية، تم تنفيذ 28483 برنامجا ثقافيا استفاد منها 559906 مواطنين بتكلفة 676 مليون جنيه.





وأكدت أنه تم تنفيذ عدة برامج هي: الأنشطة المقدمة للمناطق الحدودية والنائية والأكثر احتياجًا وتتمثل في تقديم ندوات وملتقيات وصالونات ثقافية، أمسيات أدبية وشعرية، أنشطة فنية، قوافل ثقافية، ورش حكي أطفال، عروض سينمائية للكبار والأطفال، ورش ومعارض فنون تشكيلية، ورش للحرف اليدوية والتراثية حيث امتد النشاط إلى قرى النوبة في أسوان، مثلث حلايب – الشلاتين – أبو رماد في البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء، مطروح، والوادي الجديد.





ولفت إلى أنه تم أيضا تنفيذ برنامج الدمج الثقافي لأبناء المناطق الحدودية: ويعتمد على دعم قيم الانتماء الوطني بين أبناء مصر في المناطق الحدودية والنائية حيث تم تنفيذ عدد من الزيارات الميدانية لعدد من المتاحف ومجمع الأديان والمزارات الثقافية والسياحية داخل جمهورية مصر العربية إلى جانب إقامة أسابيع للدمج الثقافي بين أبناء المناطق الحدودية والنائية مع أبناء القاهرة ومدن الدلتا.





وأشارت إلى أنه كما تم تنفيذ برنامج القوافل الثقافية، والتي تهدف إلى تقديم الدعم الثقافي والمجتمعي للأسر المصرية في المناطق النائية وتوجيه الرعاية والتوعية إلى الشباب في مواقعهم لتعزيز المسئولية المجتمعية ونشر مكونات الثقافة الأدبية والفنية والتراثية بين فئات المجتمع حيث نفذت الوزارة قوافل للمحافظات الحدودية وقرى محافظات إقليم غرب ووسط الدلتا وقرى محافظة المنيا بإقليم وسط الصعيد.





وانتقد النائب تامر عبد القادر، أمين سر لجنة الثقافة دور وزارة الثقافة، خاصة في مجال السينما، قائلا: "هناك تراجع بدور السينما وإقبال ضعيف".





وأضاف أن هناك مبالغ طائلة يتم صرفها على المهرجانات السينمائية وفي النهاية ليست بنفس قوة مهرجان "كان".







كما وجه انتقاداته لوجود حالة إهمال للسيرك القومي الذي شاخ، على حد تعبيره، وكذلك مسرح البالون، مؤكدا ضرورة الإشارة لأماكن الخلل من أجل إصلاحها.





أما النائب محمد صلاح أبو هميلة، فأكد أن هناك حالة إهمال كبيرة لقصور الثقافة بالمحافظات، وأنها تعاني الإهمال الشديد وخالية من الموظفين والنشطة، وأن المواطن لا يشعر بنشاط وزارة الثقافة ولا يعرف عنها شيئا.





وأكد النائب احمد حمدي خطاب أن الثقافة حالة مستمرة، مشيرا إلى أن هناك مشكلة في الإعلام عن أنشطة وزارة الثقافة، فلا بد من إلقاء الضوء على هذه الأنشطة وتوصيلها للجمهور.





وأشار إلى ضرورة خلق وعي من خلال تعاون الوزارات المعنية مثل الثقافة والتعليم والتعليم العالي والأوقاف لمواجهة انتشار ظواهر مثل التكفير والإرهاب والإلحاد والانتحار بين الشباب، وكذلك انتشار المخدرات والتحرش.





وأكد النائب هشام هلال أن هيئة قصور الثقافة غائبة عن دورها، وهذا يمنح فرصة لانتشار الفكر المتطرف والإرهاب.





وانتقد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، غياب دور مصر الثقافي في الدول العربية والأفريقية، متسائلا: "هل تركنا أفريقيا لغزو فكري ضد الدولة المصرية؟".





وشدد في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تعقيبا على بيان وزيرة الثقافة، على ضرورة أن تعود مصر رائدة في الفكرة والثقافة لتدافع عن مصر.





وحذر زين الدين، من تغلغل أعداء مصر في القارة السمراء، مشددا على أهمية التنسيق بين الوزارة المعنية وفي مقدمتهم وزارة الثقافة للدفاع عن الدولة المصرية في الداخل والخارج.





وقال محمد عبد الله زين الدين: "وزارة الثقافة دورها غير فعال في استغلال طاقات الشباب، وهو أمر يمثل خطورة كبيرة، لاسيما في ظل انتشار الأفكار المتطرفة".





وأضاف عضو مجلس النواب، أن مركز ثقافة إدكو بمحافظة البحيرة، مخصص له قطعة أرض من سنوات ولم يتم إنشاؤه حتى الآن، على الرغم من أن قصر الثقافة القائم "أوضة وصالة"، متسائلا: "هل قصر ثقافة بهذا الشكل ينمي فكر شباب؟".