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أخبار البلد

الصحفيين: صرف المعاش كاملا لأسر الزملاء الراحلين بوباء كورونا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:55 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
قال محمد شبانة الأمين العام لنقابة الصحفيين أنه تقرر صرف المعاش كاملًا لأسر الزملاء الذين راحوا ضحية فيروس كورونا بجانب مبلغ عشرون ألف جنيه مشيرًا أن المجلس أتخذ هذا القرار بجلسته الأخيرة برئاسة النقيب ضياء رشوان مضيفًا أنه تقرر كذلك منح أسرة الزميل الراحل مدحت أمام المعاش كاملًا .

وأضاف شبانة فى بيان له  أن المجلس يهيب بكل الزملاء اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامتهم خلال هذه الفترة.

مؤكدا أنه تقرر تأجيل انتخابات جميع الروابط بالنقابة مؤقتا مع إنهاء إجراءات قيد الدفعة الأخيرة من الزملاء تحت التمرين عن طريق إحضارهم على دفعات قليلة ( خمسة زملاء ) بشكل متتالى لأداء القسم حتى يتسنى لهم إنهاء إجراءات الاشتراك بمشروع العلاج فى أقرب وقت .
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