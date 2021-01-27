صناع الخير والمصرف المتحد يطلقان مبادرة حماية لدعم المتضررين من كورونا

أطلقت مؤسسة صناع الخير للتنمية، والمصرف المتحد، المرحلة الثانية من مبادرة "حماية" لدعم المتضررين من فيروس كورونا بمحافظة جنوب سيناء، وذلك تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن، وجاءت البداية بتوزيع حقائب الوقاية وبطاطين الشتاء داخل والتجمعات البدوية وعمال النظافة في مراكز محافظة جنوب سيناء.





وأكد مصطفي زمزم رئيس مجلس أمناء صناع الخير، أن إطلاق المؤسسة للمرحلة الثانية من مبادرة "حماية" لدعم الشرائح الأكثر أضرارا من إنتشار فيروس كورونا وبالشراكة مع عدد من المؤسسات الإقتصادية الكبري ، وعلي رأسها المصرف المتحد تأتي مستهدفة أهالينا في المحافظات الحدودية تأكيدًا علي وصول خدمات المجمتع المدني لهم وإستمرارًا لنهج صناع الخير في وصول أنشطة المؤسسة لكل مصري علي أرض مصر من خلال فريق عمل المؤسسة المنتشر في أنحاء الجمهورية.





وأكد المصرفي أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد ، أن دعم المصرف للمرحلة الثانية من مبادرة "حماية" التي تستهدف المحافظات الحدودية ودعم الأهالي في جنوب سيناء بشكل خاص يأتي إستمرارًا للجهود التي قدمها المصرف في دعم أهالي سيناء الحبيبة حيثُ نجح المصرف في تقديم مساعدات موسمية متعددة من كراتين رمضان وبطاطين الشتاء وتقديم دعم نوعي لبعض الأنشطة الخيرية في مناطق سانت كاترين والوداين بجنوب سيناء.





من جانبها أوضحت جيهان أبوحسين مدير قطاع إيثار للمسئولية المجتمعية بالمصرف المتحد أن مبادرة "حماية" إنطلقت في جنوب سيناء لتوزيع حقائب وقاية من فيروس كورونا للشرائح الأكثر إحتكاكًا بالجماهير منها عمال النظافة وإن التوزيع تم بداية من مراكز رأس سدر وابو زنيمة وابو رديس وسانت كاترين وسوف يستمر التوزيع ليصل إلي طور سيناء.



