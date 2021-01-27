القلب للقلب.. الكرنك بمصر للطيران يطرح برامج مخفضة بمناسبة عيد الحب

تواصل مصر للطيران مبادراتها وعروضها الترويجية لتنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية والتي تأثرت نتيجة جائحة كورونا ، وتحت شعار " من القلب للقلب " وبمناسبة عيد الحب في 14 فبراير القادم.



