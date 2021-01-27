محافظ بني سويف يبحث مع رئيس هيئة الموانئ الجافة تعظيم سبل التعاون المشترك

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، باللواء عمرو محمد ياسين رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة ، ووفد مرافق له ضم كل من : الدكتور خالد حافظ معبدي مدير عام الاستثمار بالموانئ الجافة ، والدكتور شريف مبروك رئيس الإدارة المركزية لشئون الموانئ الجافة ، المهندس عامر عنتر مدير الإدارة الفنية بالموانئ الجافة ، وذلك في حضور السيد بلال حبش نائب المحافظ ، و لمياء جلال مدير عام الاستثمار.





وأكد محافظ بني سويف ، في بداية اللقاء على أن الدولة المصرية تتجه نحو التوسع في إقامة الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية بهدف تحقيق التكامل بين كافة الأنشطة وتحقيق الاستفادة المثلي اقتصاديا ، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في هذا المجال لفتح آفاق اقتصادية جديدة، ويعظم من استفادة الدولة من ربط وتكامل بنيتها التحتية، مشيرا إلى أن بني سويف تسعي لأن تكون في طلية المستفيدين من ذلك التوجه ، لاسيما وأنها تمتلك الفرص الاستثمارية الواعدة والبنية التحتية التي تحسنت خاصة مع المشروعات القومية المنفذة على مدار 6 سنوات ماضية





وخلال اللقاء تمت مناقشة تعظيم سبل التعاون بين المحافظة والهيئة ، في مجال تنفيذ مشروعات محددة لخدمة الاستثمار على أرض المحافظة ، حيث تم بحث إنشاء مشروع ميناء جاف ، ومنطقة لوجستية ومناطق تخزينية لتخدم المناطق الصناعية بشكل متكامل ، ويدفع بالاستثمار بالمناطق الصناعية ويعظم من قيمتها في المجال



