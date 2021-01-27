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حسما للجدل.. التعليم العالى: اجراء الامتحانات عقب انتهاء إجازة نصف العام مباشرة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 03:07 م
الدكترو خالد عبد
الدكترو خالد عبد الغفار
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هاجر إبراهيم
قال الدكترو خالد عبد الغفار، المتحدث بإسم وزارة التعليم العالى، إن الإمتحانات ستجرى في موعدها عقب انتهاء اجازة منتصف العام، مشيرا إلى أن الإمتحانات ستجرى بشكل مهئ جدا بالجامعات الأهلية.

وأضاف "عبد الغفار" خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن إستراتجية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى هى التعلم فى بيئة صحية أمنة، وبالتالى فإن الوزارة حريصة على إستكمال العام الدراسي بكل ما تحتويه الكلمة من معنى، موضحا أنه لن يتم اللجوء إلى الإستثناء إلا عندما يتم العجز عن توفير التعلم والإمتحان فى بيئة صحية أمنة.

وتابع أن توزيع جداول الامتحانات سوف يتم خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير، لافتا إلى أن الإمتحان فى سواء أن كان إلكترونى أو ورقى لن يفرق عن الطالب فى كيفية الدراسة، حيث أن التعليم سوف يكون تعليما هجينا، حيث أنه لا فرق بين الكليات العلمية أو النظرية فى هذا الشأن.

وأكد ان الحضور للإمتحانات سوف يتم ولكن فى حالة توافر البيئة الصحية الأمنة، متابعا أن إستراتيجية الدولة الجديدة كانت من قبل كورونا أن تكون الخدمة للمواطنين من خلال المنصات الإلكترونية.
 
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