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ثقافة

اليوم..عرض "يوميات ماسح أحذية" و"عبد داغر" بساقية الصاوي

الأربعاء 27/يناير/2021 - 03:00 م
صدى البلد
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طارق موسى
تختتم اليوم الأربعاء الموافق ٢٧ يناير الفعاليات السينمائية التي قام بتنظيمها كل من المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "محمد الباسوسى" بالتعاون مع ساقية الصاوي برئاسة "محمد الصاوي" و ذلك في تمام السابعة مساء.

ويعرض خلال الفعالية كل من فيلم يوميات ماسح أحذية" و"عبد داغر" للمخرج "وحيد مخيمر" و عقب عرض الأفلام تقام ندوة تديرها الناقدة السينمائية" شاهندة محمد علي". 

يذكر أن الفعاليات أقيمت علي مدار شهر كامل من عروض لأفلام المركز القومي للسينما و قد تم خلالها عرض مجموعة من الأفلام  إنتاج المركز القومي للسينما، والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور الفعاليات اليوم والتي تقام مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ علي أقصي درجات الأمن و السلامة الممكنة لكل الحضور.
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