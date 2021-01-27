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حلم طال انتظاره .. خبير إدارة محلية: 58 مليون مواطن يستفيدون من تطوير القرى

الأربعاء 27/يناير/2021 - 09:46 م
لدكتور حمدي عرفة
لدكتور حمدي عرفة
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ياسمين القصاص
قال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، إن المشروع القومي لتطوير القرى المصرية هو حلم انتظره حوالي 58 مليون مواطن في جميع أنحاء القرى المصرية.

وأضاف عرفة، خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر2" اليوم الأربعاء، أن الحكومة رصدت 515 مليار جنيه لتمويل هذا المشروع من خلال تطوير 50 مركزا في المرحلة الأولى، ورصد 3 مليارات جنيه لكل مركز، من بينها مليار و700 مليون جنيه لخدمات الصرف الصحي.

وتابع أن المشروع القومي لتطوير القرى يشمل كذلك توفير أعمدة الإنارة خاصة في العزب والنجوع ورفع جودة المياه وتبطين الترع.

وفى سياق أخر، أوضح عرفة أن هناك مسئولية على مجلس النواب، لتعديل القوانين والتشريعات الخاصة بالعشوائيات، لمساندة الحكومة في هذا الملف.

وتابع: أن مصر تحتاج إلى 50 ألف وحدة سكنية سنويا كما ذكر على لسان الدكتور مصطفي مدبولي سابقا، مما يلقى بالمسؤلية على أجهزة الدولة والقطاع الخاص والمواطنين والدولة.
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