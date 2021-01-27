اتحاد طلاب طب حلوان يطلق مبادرة نادي الحوار لنشر ثقافة التعلم من الآخر

تابعت إدارة جامعة حلوان نظام التعليم عن بعد وبث المحاضرات أون لاين عبر منصات التعليم الإلكتروني، تنفيذًا لقرارات الحكومة بشأن تعليق الدراسة داخل مقرات الجامعات والمدارس ، كما قد اطلقت الجامعة فور بدء اجازة الفصل الدراسى الأول العديد من الأنشطة إلكترونيًا، في إطار تداعيات فيروس كورونا المستجد.





وفى هذا الاطار أعلنت اللجنة الثقافية باتحاد طلاب جامعة حلوان في بيان لها اليوم الأربعاء، عن مبادرة نادي الحوار بين طلاب الكلية لنشر الوعي الثقافي وتقوية فكر الطلاب وتثقيفهم فى كافة مجالات الحياة.





وأشارت اللجنة الثقافية باتحاد طلاب جامعة حلوان إلى أن نادي الحوار سيساعد على نشر ثقافة التعلم بين الطلاب لتسهيل العملية التعليمية.





وشتمل مبادرة نادى الحوار على جلسات اسبوعية لتحاور بين الطلاب حول الموضوعات المتفق عليها للاستماع لوجهات النظر المختلفة وتبادل الاراء ، و نوه اتحاد طلاب كلية الطب بجامعة حلوان ان جلسات نادى الحوار سيتم تنفيذها بنظام الاون لاين بسبب ظروف انتشار وباء فيروس كورونا .





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