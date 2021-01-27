ميزانيته 300 مليون جنيه..برلمانى يهاجم وزيرة الثقافة بسبب المركز القومى للترجمة

عقبَّ الدكتور فريدي البياضي عضو اللجنة العامة لمجلس النواب ، علي بيان وزيرة الثقافة الدكتور إيناس عبدالديم حول أداء الوزارة خلال الفترة الماضة، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، قائلًا "قصور الثقافة هي قصور بلا ثقافة".





وأضاف "البياضي" خلال كلمته بالجلسة العامة، اليوم الأربعاء، قائلًا "تم إلغاء معرض القاهرة للكتاب في بداية العام بسبب جائحة كورونا و خسر الناشرون مبالغ هائلة و لا أعترض على الإلغاء، لكنني أتعجب أنه في نفس الوقت يُقام مهرجان القاهرة السينمائي بحضور الوزيرة".





و وجّه النائب حديثه للوزيرة متسائلًا ، عن إنشاء مقرات لمراجعة الأعمال المسرحية في ٢٠١٨ في شبه رقابة مسبقة و هو ما يتناقض مع حرية الإبداع الفني و الأدبي التي كفلها الدستور في مادة ٦٧، متابعًا "من غير المقبول في ٢٠٢١ أن تقوم وزارة الثقافة بتقييد حربة الأبداع الفني و الأدبي.









وانتقد عضو اللجنة العامة لمجلس النواب، عدم تفعيل المركز القومي للترجمة ، قائلًا: إن المركز ميزانيته ٣٠٠ مليون جنيه تكاد تكون بالكامل مرتبات ، ولا نرى إنتاجًا يثري حياتنا الثقافية كما هو منوط به.





كما علقَّ "البياضي" على تجميد أدوار قصور الثقافة التي تكلفت مئات الملايين ضاربًا مثالًا بقصر ثقافة القناطر الخيرية قائلًا : للأسف أصبح لدينا قصور لكن في أغلب الأحوال بلا ثقافة.





واختتم حديثه قائلًا "أنتم منوطون بوزارة من أهم إن لم تكن أهم الوزارات ، بالثقافة نصنع أجيالًا مبدعة و بالثقافة نحارب التطرف والإرهاب لذلك نعّول الكثير على وزيرة الثقافة".