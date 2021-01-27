ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

ميزانيته 300 مليون جنيه..برلمانى يهاجم وزيرة الثقافة بسبب المركز القومى للترجمة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 03:06 م
وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوى - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
عقبَّ الدكتور فريدي البياضي عضو اللجنة العامة لمجلس النواب ، علي بيان وزيرة الثقافة الدكتور إيناس عبدالديم حول أداء الوزارة خلال الفترة الماضة، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، قائلًا "قصور الثقافة هي قصور بلا ثقافة".

وأضاف "البياضي" خلال كلمته بالجلسة العامة، اليوم الأربعاء، قائلًا "تم إلغاء معرض القاهرة للكتاب في بداية العام بسبب جائحة كورونا و خسر الناشرون مبالغ هائلة و لا أعترض على الإلغاء،  لكنني أتعجب أنه في نفس الوقت يُقام مهرجان القاهرة السينمائي بحضور الوزيرة".

و وجّه النائب حديثه للوزيرة متسائلًا ، عن إنشاء مقرات لمراجعة الأعمال المسرحية في ٢٠١٨ في شبه رقابة مسبقة و هو ما يتناقض مع حرية الإبداع الفني و الأدبي التي كفلها الدستور في مادة ٦٧، متابعًا "من غير المقبول في ٢٠٢١ أن تقوم وزارة الثقافة بتقييد حربة الأبداع الفني و الأدبي.


وانتقد عضو اللجنة العامة لمجلس النواب، عدم تفعيل المركز القومي للترجمة ، قائلًا: إن المركز ميزانيته ٣٠٠ مليون جنيه تكاد تكون بالكامل مرتبات ، ولا نرى إنتاجًا يثري حياتنا الثقافية كما هو منوط به.

كما علقَّ "البياضي" على تجميد أدوار قصور الثقافة التي تكلفت مئات الملايين ضاربًا مثالًا بقصر ثقافة القناطر الخيرية  قائلًا : للأسف أصبح لدينا قصور لكن في أغلب الأحوال بلا ثقافة.

 واختتم حديثه قائلًا "أنتم منوطون بوزارة من أهم إن لم تكن أهم الوزارات ، بالثقافة نصنع أجيالًا مبدعة و بالثقافة نحارب التطرف والإرهاب لذلك نعّول الكثير على وزيرة الثقافة".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

فى زيارة مكوكية لوزيرة الثقافة بأسوان..عبد الدايم تفتتح معرض الكتاب وتتفقد مشروعات التطوير والتجميل وقصر الثقافة والمسرح الرومانى بمتحف النيل|شاهد

مي كرم جبر: مشاكل الصحافة القومية على رأس أولوياتي بمجلس النواب

البياضي لوزير التعليم: "اشتغلت على كل أعمدة المنظومة وتركت أهم ركن وهو المعلم"

برلماني: لدينا قصور لكن في أغلب الأحوال بلا ثقافة

ترشيحاتنا

علامات جلدية جديدة تدل على الإصابة بفيروس كورونا.. تعرف عليها

أضرار الممبار ومخاطر عدم غسله مباشرة فور شرائه

محمد عنتر: الزمالك سبب لي حالة نفسية وفكرت في الانتحار بسببه

صفعة لـ تركيا.. حكم قضائي ليبي يبطل اتفاقيات حكومة الوفاق وأنقرة

سيبوني امشي.. رسالة مثيرة من مصطفى محمد بشأن احترافه

ارتفاع سعر أحد طرازات تويوتا في مصر بقيمة 95 ألف جنيه.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا كيا كرنفال 2021 الشكل الجديد تصل إلى السعودية ..صور

احذري.. 3 عادات خاطئة تفسد الطعام في الميكروويف.. تعرف عليها

بماكياج لامع.. كارمن سليمان تتألق بإطلالة ناعمة وجذابة.. شاهد