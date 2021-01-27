لمياء سعيد تكتب: الغبية والدجال

أريد أن أذهب للدجال لأعمل عمل لنفسي بالزواج أو الرزق أو زيادة العمل... عبارة سمعتها من إحدى السيدات في نهاية العقد الثالث من العمر وتبدو متعلمة وأحيانًا تطل علينا من شاشات التلفاز كناصحة للمشاهدين وكما علمت منها أنها ليست المرة الأولى.





أدهشتني واستوقفتني هذه الجمل كنت أعتقد أن أمثال تلك الغبية لا يعيشون حولنا بل مستوى تعليمي واجتماعي معين ولكننى وجدت أن الجهل وقلة الإيمان منتشرين خاصة بعدما سمعنا مؤخرًا عن من قدمت نفسها وابنتها قربانًا للدجال وأولاده وكأنه الواحد القادر علي كل شيء كيف تحترمين نفسك وانتى تتزوجى أو تعملي بدون مجهودك بل بالسحر والشعوذة، كيف تقفين بين يدى الله موحدة أنه الله الواحد لا إله إلا هو وانتى تسعين لتغيير قدرك وابتلاءك الذى قدره الله لكى ليختبر صبرك وحمدك وتوحيدك.





ماذا فعل هذا الدجال لينفع نفسه حتى ينفع الأخرون أعلم جيدا أن هناك سحرا ومذكورا بالقرآن يقوم به بعض الكفرة ولكن الله ورسوله علمونا كيف نحصن أنفسنا بذكر الله والرقية الشرعية والمعوذتين وآية الكرسي والقرآن بألسننا وقلوبنا وتصرفاتنا مع التوحيد بالله والإيمان الكامل به.





وبقوله تعالي (وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله) البقرة ١٠٢ لن ترى إلا ما يكتبه الله عليك من ابتلاء ولو اجتمع الإنس والجن عليك (ألا بذكر الله تطمئن القلوب).

وقد صرح الشيخ الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية بأن الذهاب للسحرة والدجالين حتى وإن كان بنية خير أو لفك سحر فهو حرام شرعًا مستشهدًا بحديث الرسول صلي الله عليه وسلم ( من أتى عرافًا فسأله لم تقبل له صلاة أربعين ليلة) أخرجه الإمام مسلم.





هذا من سأل فقط فما بالك بمن صدقه واتبعه وعمل به.





توبوا إلى الله واتقوا يومًا ترجعون فيه إلى الله أما عنا فمن الواجب علينا فضح هؤلاء سواء السحرة أو مرتاديهم فهم الذين يسعون في الأرض أذي وفسادًا.



