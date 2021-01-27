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اقتصاد

اقتصاد الكويت.. البورصة تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام

الأربعاء 27/يناير/2021 - 04:00 م
صدى البلد
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قسم الاقتصاد
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، الأربعاء، على ارتفاع مؤشر السوق العام 71ر25 نقطة ليبلغ مستوى 78ر5752 نقطة بنسبة صعود بلغت 45ر0%.


وجرى تداول كمية أسهم بلغت 99ر480 مليون سهم تمت عبر 13902 صفقة نقدية بقيمة 2ر64 مليون دينار كويتي.


 

وارتفع مؤشر السوق الرئيس 9ر9 نقاط ليبلغ مستوى 49ر4694 نقطة بنسبة صعود بلغت 21ر0% من خلال كمية أسهم بلغت 7ر385 مليون سهم تمت عبر 9188 صفقة نقدية بقيمة 16ر22 مليون دينار.


كما ارتفع مؤشر السوق الأول 3ر33 نقطة ليبلغ مستوى 88ر6289 نقطة بنسبة صعود بلغت 53ر0% من خلال كمية أسهم بلغت 2ر95 مليون سهم تمت عبر 4714 صفقة بقيمة 07ر42 مليون دينار.
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