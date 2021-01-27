نشرة أخبار التوك شو.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء.. حقيقة تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول

تناولت برامج التوك شو منذ قليل، العديد من القضايا والموضوعات المهمة نرصدها لكم خلال التقرير التالي:









استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاربعاء 27- 1-2021، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر.





طقس اليوم.. فرص لسقوط أمطار ونشاط للرياح

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 27- 1- 2021، في القاهرة والمحافظات.





تحتها ميت خط.. هند النعساني توضح حقيقة تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول

عرضت الإعلامية هند النعساني، خبرا مهما لكل الأسر والبيوت المصرية، وأوضحت أن "الكل بيسأل عنه"، وهو بخصوص حقيقة تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول.









وقالت إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أكدت إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب النقل والشهادة الإعدادية بعد عودة الطلاب من إجازة نصف العام التي من المفترض أن تنتهي يوم 20 فبراير.









كشف اللواء مجدي الشاهد، الخبير المروري، عن شروط نشاط "السايس" واستخراج الرخصة الخاصة به، لافتا إلي أن القانون الجديد هو عبارة عن تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، ونص على أنه لا يجوز ممارسة السايس هذا النشاط إلا باستخراج رخصة، وتمنح من قبل لجان مخصصة في كل محافظة أو جهاز، ومن مهامها إصدار التراخيص لهؤلاء الأفراد أو الشركات لأنه مسموح لكل منهم مزاولة مهنة "السايس".





وتابع اللواء مجدي الشاهد، خلال حواره في برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن القانون وضع شروطا محددة للحصول على الرخصة، وهي أن يجيد القراءة والكتابة، وأنه لا بد من الحصول على مؤهل دراسي، وأن يكون هناك شهادة تفيد عدم تعاطي المخدرات من معامل وزارة الصحة، إلى جانب أن يكون حاصلا على رخصة قيادة خاصة، وألا يكون عمره أقل من 21 سنة.





أقل من ساعة.. تعرف على مميزات القطار الكهربائي لـ سكان المدن الجديدة

قال المهندس أيسر رأفت، مدير مشروع القطار الكهربائي، إن القطار الكهربائي يعد من أهم المشاريع التي يتم تنفيذها الأن فى مصر، مشيرا إلى أن إجمالى حجم المشروع يصل إلى 90 كيلو، يبدأ من محطة عدلى منصور حتى محطة العاصمة الإدارية.





وأضاف "رأفت" خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن القطار الكهربائي يشمل 12 محطة و4 كبارى سيارات و2 نفق و140 كيلو أسوار و140 كيلو سكة حديد، موضحا أن المدة الزمنية بين محطة عدلى منصور إلى العاصمة الإدارية خلال ساعة إلا عشر دقائق.









قال المهندس هيثم الكيلانى، مدير محطة بدر بالقطار الكهربائي، إن المحطة التبادلية معناها أن الراكب يستطيع التنقل بين كل محافظة وأخرى عن طريق تلك المحطة التبادلية، مشيرا إلى أن محطة بدر تعتبر أكبر محطة بمشروع القطار الكهربائي، حيث يوجد بها أربع خطوط قطر كهربائي.





وأضاف "الكيلانى" خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن محطة بدر تعتبر ضمن أهم المحطات فى المشروع كونها محطة إنتقالية، موضحا أنها تتميز بكونها منطقة سكنية.









عرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرا بعنوان، منتجع صحى يتيح التدليك بالثعابين فى مصر.





ووفقا للتقرير، أنه للمرة الأولى يتم استخدام ثعابين سامة فى مصر للتدليك داخل منتجع صحى صغير مخصص للتدليك بالقاهرة.

















قالت إيمان أحمد زكى، مدير مديرية التضامن بالفيوم، إن مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحافظة الفيوم ستعمل على جميع المحاور لتطوير القرى، سواء للصحة أو بنية تحتية أو الكهرباء أو المياه.









وأضافت "زكى"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، ان التضامن الاجتماعى بالفيوم يعمل على خمسة محاور مثل توفير سكن كريم مع مؤسسات المجتمع المدنى لأهالى من ذوى الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى التمكين الاقتصادى وتنمية المهارات من خلال مشروعات الأسر المنتجة ومشروعات الأسرة والطفولة من خلال تشغيل وتجهيز حضانات للأطفال الأقل من 4 سنوات.









عرض برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بى سى مصر 2"، أن استقبلت حدائق القاهرة زوارها اليوم بعد 6 أشهر من الغلق بسبب جائحة كورونا، حيث فتحت الحدائق ذات الأسوار أبوابها اليوم للزوار مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.





ورصد اليوم السابع دخول الزوار بحديقة الفسطاط مع ارتداء الكمامة وعدم السماح بدخول أكثر من 50% من الطاقة الاستيعابية للحدائق، وإلزام جميع الزوار بارتداء الكمامات.



