ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أيمن يونس يتغزل في أحمد الأحمر احتفالا بـ عيد ميلاده اليوم

الأربعاء 27/يناير/2021 - 03:19 م
أحمد الأحمر
أحمد الأحمر
Advertisements
ياسمين تيسير
وجه أيمن يونس نجم الزمالك والمنتخب السابق رسالة تهنئة لـ أحمد الأحمر نجم المنتخب الأول لكرة اليد بمناسبة عيد ميلاده اليوم 

وكتب أيمن يونس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : " الصورة بتحكي حدوته أحمد الأحمر اللي كان ممكن يكون لاعب كره قدم رائع..لكن كره اليد خطفته علشان يكون اسطوره مصر و نادي الزمالك في الهاند بول ..

وأضاف : "كل سنه وانت طيب يا أحمد يا جميل  يا ابن احد اهم لاعبي تاريخ الهاند بول كابتن مصطفي الاحمر.الصحه والخير والتوفيق ليك دايما "

يخوض منتخب مصر لكرة اليد مباراة قوية أمام منافسه الدنمارك، ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس العالم لكرة اليد. وكان منتخب مصر قد تعادل مع سلوفينيا بنتيجة 25-25 في المواجهة التي جمعتهما الليلة ضمن مواجهات الجولة الثالثة من الدور الرئيسي.

ووقع منتخب مصر في المركز الثاني برصيد 7 نقاط بالمجموعة الرابعة من الدور الرئيسي لمونديال اليد خلف السويد متصدر المجموعة برصيد 8 نقاط. وتقام مباراة منتخب مصر أم الدنمارك اليوم الأربعاء في تمام الساعة السادسة والنصف على قناة أون تايم سبورت ضمن منافسات دور الـ8 من المسابقة العالمية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عضو اتحاد الكرة السابق: أحمد الأحمر مارادونا الهاند بول

أحمد الأحمر يتصدر قائمة هدافي منتخب مصر أمام بيلاروسيا في مونديال اليد

أحمد الأحمر: جميعنا على قلب رجل واحد.. وهؤلاء الأقوى في المونديال

مدرب يد مصر: سعيد بالفوز على بيلاروسيا .. ومواجهة سلوفينيا صعبة

رسميا.. مصر تواجه الدنمارك في ربع نهائي مونديال اليد

حسن يسري: منتخب اليد قدم أداء استثنائيا أمام سلوفينيا في المونديال

ترشيحاتنا

خالد الغندور يفتح النار على من يطالب بضربة جزاء للأهلي أمام بيراميدز أمس

نشرة أخبار التوك شو.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء.. حقيقة تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول

البرلمان يقيم الحكومة.. 10 وزراء أمام مجلس النواب الأسبوع المقبل

أيمن حفني يصل نادي الزمالك لمناقشة عودته

منع التعدي عليها وإعطاء ميراثها كاملاً.. تشريعات برلمانية أنصفت المرأة ودفنت معاناتها

الدوري فى خطر.. الأندية تطالب برئيس لجنة أجنبي وخبراء التحكيم: مرفوض تماما

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا كيا كرنفال 2021 الشكل الجديد تصل إلى السعودية ..صور

احذري.. 3 عادات خاطئة تفسد الطعام في الميكروويف.. تعرف عليها

بماكياج لامع.. كارمن سليمان تتألق بإطلالة ناعمة وجذابة.. شاهد