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ديني

هل يبطل عقد الزواج إذا كان في النية مدة محددة للارتباط ؟ .. أمين الفتوى يجيب

الأربعاء 27/يناير/2021 - 03:21 م
الزواج
الزواج
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عبد الرحمن محمد
ورد سؤال الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسيمة يقول السائل: "  اجبرني والدي على الزواج من فتاة لا أحبها وعند عقد القران عليها نويت ان اتزوجها لمدة 3 سنوات لإرضاء ابي ثم أطلقها ، وبعد الزواج أحببتها جدا فهل هذا الزواج صحيح رغم اني نويت  تطليقها بعد 3 سنوات ؟. 

رد الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: عقد الزواج صحيح طالما مكتمل الشروط من وجود الشهود وموافقة ولي الامر والموافقة والقبول وعدم تحديد مة الزواج .

وأضاف وسام خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء للرد على أسئلة المتابعين قائلا: " نيتك عند كتابة العقد لا تبطله والنية يغيرها الله كما يشاء ولكن يبطل العقد إذا قلت عند النطق خلف المأذون : " قبلت زواجها   لمدة 3 سنوات " بمعنى النطق بمدة الزواج فقط أم النية فليس لها قيمة أمام العقد الغير مقيد بمدة . 

ماذا قال علي جمعة عن زواج التجربة ؟

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، تعليقا على مصطلح "زواج التجربة"، إنه كلمة غير موفقة ولما صدرت تراجع فيها صاحبها.

وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، إن الزواج الشرعي له أركان بينة وواضحة وصريحة، والفرق بين الحرام والحلال، هو كلمة، أما استحداث مصطلحات جديدة لا تناسب الشرع الحنيف ولا حتى تناسب الواقع فهذا لا يؤخذ به.

وتابع، أن الزواج رباط مقدس وميثاق غليظ، منوها أن عقود الزواج يوجد بها خانة للشروط، منوها أن نسبة1% فقط هي من تضع شروطا في عقود الزواج، واعتاد الناس على عدم كتابة أي شئ فيها عند عقد الزواج.

وأشار إلى أن المذاهب الأخلاقية عظموا من شان الزواج ونناشد الناس ألا يتكلموا عن الزواج بطريقة استخفافية وأن يتحدثوا عنه بجلال يتوائم مع عظمة ومكانة عقود الزواج.
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