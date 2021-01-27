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دراسة: كوفيد - 19 يتسبب في زيادة أمراض القلب

الأربعاء 27/يناير/2021 - 03:44 م
دراسة : كوفيد - 19
دراسة : كوفيد - 19 يتسبب في زيادة أمراض القلب
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اسماء محمد
قال باحثون أمريكيون إن جائحة كوفيد -19 سيؤدي إلى نمو "أسي" في أمراض القلب خلال السنوات القليلة المقبلة.

ووفقا لما ذكره موقع " news.sky " من المعروف أن COVID-19 يمكن أن يسبب تلفًا في القلب، لكن الوباء يعني أيضًا أن المرضى يؤخرون رعاية النوبات القلبية والسكتات الدماغية، وفقًا لتقرير نشرته جمعية القلب الأمريكية، كما أن الكلية الأمريكية لأمراض القلب التحذير من الحالات التي يمكن أن تسبب إصابات القلب لدى الأطفال الصغار.

تم الإبلاغ عن إصابات عضلة القلب في عدد من المرضى البالغين منذ الأيام الأولى لوباء الفيروس التاجي، ولكن كانت هناك افتراضات بأن معظم الأطفال سيكونون بدون أعراض للعدوى.

لقد وجدت الدراسات أن ما يصل إلى 28٪ من المرضى البالغين الذين تم نقلهم إلى المستشفى مصابين بـ COVID-19 قد أصيبوا بإصابات في عضلة القلب، على الرغم من أن معظم هؤلاء البالغين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية الموجودة مسبقًا.

وجدت دراسة من جامعة إدنبرة تغيرات غير طبيعية في طريقة ضخ القلب في 55٪ من المرضى المصابين بالفيروس الذين تم فحصهم باستخدام مخطط صدى القلب، حيث أظهر واحد من كل سبعة اختلال وظيفي حاد.

قال الدكتور فيراني: "لقد تسبب COVID-19 في خسائر فادحة في الأرواح البشرية في جميع أنحاء العالم وهو في طريقه ليصبح أحد أهم ثلاثة إلى خمسة أسباب للوفاة في عام 2020".

وأضاف: "لكن تأثيره سيؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على معدلات انتشار أمراض القلب والأوعية الدموية والوفيات لسنوات قادمة".

أصدر التحذير بصفته رئيسًا للجنة كتابة التحديث الإحصائي لعام 2021 لجمعية القلب الأمريكية ، وكأستاذ مشارك في أقسام أبحاث أمراض القلب والأوعية الدموية في كلية بايلور للطب في هيوستن، تكساس.

قال الدكتور فيراني: "لقد غيرت الظروف الاستثنائية للتعامل مع COVID-19 الطريقة التي نعيش بها ، بما في ذلك تبني سلوكيات غير صحية من المعروف أنها تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية".

تابع: "عادات الأكل غير الصحية، وزيادة استهلاك الكحول، وقلة النشاط البدني، والضرر العقلي للعزل في الحجر الصحي وحتى الخوف من الإصابة بالفيروس، يمكن أن تؤثر سلبًا على خطر إصابة الشخص بصحة القلب والأوعية الدموية."

وأضاف أن التداعيات الكاملة لهذه الاتجاهات "ستظل محسوسة على الأرجح لسنوات عديدة قادمة".
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