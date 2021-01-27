بعد خلاف بين نائبين.. حذف عبارة "الدكتور اللي بيعالج المرضي وهو عنده كورونا" من مضبطة البرلمان

طالب النائب بهاء الدين أبو الحمد، بتكريم الأطباء لاسيما بمحافظة الأقصر لما بذلوه من جهد في علاج المصابين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" انطلاقا من حسهم الوطني، وعلق رئيس المجلس قائلًا: الصعايدة وأهل بحري وكل أبناء مصر، وهو أمر أكد عليه البرلمان.





وعاود أبو الحمد حديثه، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمنعقدة اليوم الأربعاء، قائلا: "إ ن أحد مدراء المستشفيات بالأقصر وقف ليعالج المرضي وهو مصاب بكورونا، الأمر الذي طالب الدكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب بحذفه من مضبطة الجلسة، ليرسل البرلماني إيضاحًا بأنه لم يقصد ذلك، وإنما ما كان يقصده أن مدير المستشفى أصيب أثناء تأديته مهام وظيفته في علاج المصابين بكورونا".





وانتهي رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، إلي حذف عبارة "الدكتور اللي بيعالج المرضي وهو عنده كورونا" مضبطة الجلسة العامة المنعقدة اليوم، والتي شهدت الاستماع لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.