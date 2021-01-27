مسؤول بالضرائب بعد رفضه رشوة: الدولة قادرة على صون حرمة المال العام

وأضاف"رئيس مأمورية ضرائب الشركات المساهمة"، خلال استضافته فى برنامج"صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية"إم بى سى مصر 2"، ان الدولة بمؤسساتها الوطنية قادرة على صون حرمة المال العام، وعازمة على التصدي بمنتهى الحزم لأى محاولات للإضرار بحقوق الشعب.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قام بتكريم صلاح محمدي إبراهيم، رئيس مأمورية ضرائب الشركات المساهمة، ومنحه مكافأة مالية كبيرة والمد له سنة عمل إضافية؛ تقديرًا لموقفه الوطني المشرف، برفض رشوة مالية عرضها عليه أحد مكاتب المحاسبة والمراجعة المُعتمدة، مقابل تخفيض الضرائب المُستحقة على إحدى الشركات الكبرى، وإبلاغ هيئة الرقابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.





وأكد الوزير قائلا: "مجددًا تحلى رجال مصلحة الضرائب بالمسئولية الوطنية من خلال تفانيهم فى أداء واجبهم فى حماية المال العام، وتحصيل حق الدولة بما يُرضى الله، وبمنتهى الشرف والأمانة والنزاهة؛ على النحو الذي يُسهم فى تعظيم الإيرادات العامة، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين.





وأشار الوزير إلى أن هذا التكريم ليس لرفض الرشوة فحسب، وإنما لتفانيه فى الحفاظ على المال العام، وهو ما يُمثل نقطة مضيئة فى العمل الحكومي، قائلًا: «إن الأمانة والشرف والالتزام، هو الأصل في كل مصري سواءً من يعمل بوزارة المالية أو غيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة».



