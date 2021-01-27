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برلمان

برلمانية: الثقافة هي خط الدفاع الأول لمصر ضد الإرهاب والتطرف

الأربعاء 27/يناير/2021 - 03:43 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
قالت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، تعليقًا علي بيان وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالديم ، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن هناك دورًا كبيرًا لوزارة الثقافة في محاربة الإرهاب، مشيرةً إلي أن دور وزارة الداخلية محاربة الإرهابيين، أما وزارة الثقافة فيقع علي عاتقها مسؤولية محاربة الإرهاب.

و أضافت "السعيد" أن الموظفين في قصور الثقافة طاردين للراغبين في التردد على قصر الثقافة، مطالبة بدعم للسينما و المسرح ، قائلة : أننا لا نرى عروضًا بحجم "أهلا يا بكوات" أو " الملك هو الملك".
 
وأكدت عضو مجلس النواب، أن الثقافة هي خط الدفاع الأول لمصر ضد الإرهاب و التطرف، مناشدة وزارة الثقافة بوضع قصور للثقافة في محافظات مصر.
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