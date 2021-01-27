ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نصر محروس يتذكر حسن الأسمر بـ أغنية متشكرين

الأربعاء 27/يناير/2021 - 03:46 م
نصر محروس وحسن الاسمر
نصر محروس وحسن الاسمر
Advertisements
أحمد إبراهيم
نشر المنتج نصر محروس عددا من الصور مع الفنان الراحل حسن الأسمر، وذلك عبر قناته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث يتذكره بالأغنية التي تعاون فيها معه. 

وقال نصر محروس: "الله يرحمك يا صاحبي.. متشكرين من أقرب الأغاني لقلبي". 

وكان فجر المنتج نصر محروس مفاجأة لمحبي الفنان بهاء سلطان، ونشر عدة صور معه عبر حسابه على "تويتر"، في دلالة على إنهاء الخلافات بينهما التي وصلت للمحاكم.

وكتب: "ابني في الفن وأخويا وصاحبي وعشرة عمري اللي بتشرف بيه بهاء سلطان مبروك الرجوع لبيتك فري ميوزيك".

وكان المنتج نصر محروس، عبر عن عميق أسفه لأزمة المطرب بهاء سلطان، قائلا: "بهاء سلطان معطلني ومعطل نفسه".

وأشاد محروس، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى، بموهبة بهاء سلطان، قائلا: "موهبة محصلتش، وهو معطلني ومعطل نفسه، أنا اللي واقف حالي".

وأضاف محروس، أن عقده مع الفنان هو عقد اتفاق وليس احتكار وإن العقد شريعة المتعاقدين لإنتاج وبيع وتداول المصنفات الفنية، لافتًا إلى أن بهاء سلطان يغني في البرامج والأفراح والإعلانات ولا يمنح الشركة الموقع معها عقدا النسبة المتفق عليها وإنه حصل على 350 ألف جنيه نظير ظهوره في برنامج صاحبة السعادة الذين تقدمه الفنانة إسعاد يونس.


وأشار إلى توقيع بهاء سلطان عقدا مع شركة روتانا رغم استمرار الأزمة بينهما، مستطردًا: "بهاء عايز يمشي يمشي بالمعروف أو يقعد بالمعروف".


وتابع أن مشكلته مع الفنان بهاء سلطان عمرها 4 سنوات، متابعًا: "بهاء اللي معطلني ومعطل نفسه.. مفيش أغنية اتعملت له إلا وكسرت الدنيا، ولو ماشيين عدل كان المفترض عاملين عدد أغاني أكتر من كده".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

نصر محروس يتعاون مع سوما في عمل فني جديد

بصور من كواليس "الحب الحقيقي".. نصر محروس يهنئ محمد فؤاد بعيد ميلاده

انتهاء الخلافات.. نصر محروس لـ بهاء سلطان: مبروك الرجوع لبيتك

بعد الصلح بينهما.. القصة الكاملة لخلاف بهاء سلطان ونصر محروس

4 أغانٍ للمنتج.. محامي بهاء سلطان: الصور المنتشرة بين موكلي ونصر محروس لتنفيذ حكم محكمة

أخبار المزيكا.. محامي بهاء سلطان: لا صلح مع نصر محروس.. حمزة نمرة يطرح أغنيتين.. شفاء راغب علامة

ترشيحاتنا

الزمالك يعير مصطفى محمد لجالاتا سراي.. واللاعب يطير لتركيا الخميس

محمد عنتر: الزمالك سبب لي حالة نفسية وفكرت في الانتحار بسببه

رجاء خاص من حازم إمام لـ مسؤولي الزمالك بشان أيمن حفني

سيارة عائلية فرنسية مستعملة في مصر موديل 2013 بـ 70 ألف جنيه.. صور

للحضارة المصرية.. شركة أمريكية عالمية تعلن عن تصميم أضخم سفينة في نهر النيل

صفعة لـ تركيا.. حكم قضائي ليبي يبطل اتفاقيات حكومة الوفاق وأنقرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا كيا كرنفال 2021 الشكل الجديد تصل إلى السعودية ..صور

احذري.. 3 عادات خاطئة تفسد الطعام في الميكروويف.. تعرف عليها

بماكياج لامع.. كارمن سليمان تتألق بإطلالة ناعمة وجذابة.. شاهد