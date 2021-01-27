نصر محروس يتذكر حسن الأسمر بـ أغنية متشكرين





وقال نصر محروس: " الله يرحمك يا صاحبي.. متشكرين من أقرب الأغاني لقلبي".





وكان فجر المنتج نصر محروس مفاجأة لمحبي الفنان بهاء سلطان، ونشر عدة صور معه عبر حسابه على "تويتر"، في دلالة على إنهاء الخلافات بينهما التي وصلت للمحاكم.





وكتب: "ابني في الفن وأخويا وصاحبي وعشرة عمري اللي بتشرف بيه بهاء سلطان مبروك الرجوع لبيتك فري ميوزيك".





وكان المنتج نصر محروس، عبر عن عميق أسفه لأزمة المطرب بهاء سلطان، قائلا: "بهاء سلطان معطلني ومعطل نفسه".





وأشاد محروس، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى، بموهبة بهاء سلطان، قائلا: "موهبة محصلتش، وهو معطلني ومعطل نفسه، أنا اللي واقف حالي".





وأضاف محروس، أن عقده مع الفنان هو عقد اتفاق وليس احتكار وإن العقد شريعة المتعاقدين لإنتاج وبيع وتداول المصنفات الفنية، لافتًا إلى أن بهاء سلطان يغني في البرامج والأفراح والإعلانات ولا يمنح الشركة الموقع معها عقدا النسبة المتفق عليها وإنه حصل على 350 ألف جنيه نظير ظهوره في برنامج صاحبة السعادة الذين تقدمه الفنانة إسعاد يونس.









وأشار إلى توقيع بهاء سلطان عقدا مع شركة روتانا رغم استمرار الأزمة بينهما، مستطردًا: "بهاء عايز يمشي يمشي بالمعروف أو يقعد بالمعروف".









وتابع أن مشكلته مع الفنان بهاء سلطان عمرها 4 سنوات، متابعًا: "بهاء اللي معطلني ومعطل نفسه.. مفيش أغنية اتعملت له إلا وكسرت الدنيا، ولو ماشيين عدل كان المفترض عاملين عدد أغاني أكتر من كده".

نشر المنتج نصر محروس عددا من الصور مع الفنان الراحل حسن الأسمر، وذلك عبر قناته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث يتذكره بالأغنية التي تعاون فيها معه.