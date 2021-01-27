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محافظات

للإبلاغ عن حالات إلقاء القمامة بالترع .. تدشين خط ساخن بالإسماعيلية

الأربعاء 27/يناير/2021 - 04:21 م
صدى البلد
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انجي هيبة
خصصت محافظة الإسماعيلية، خط ساخن للإبلاغ عن حالات إلقاء القمامة بالترع، ضمن مبادرة " حافظ علي ترعتك".

وقال الديوان العام لمحافظة الاسماعيلية، في بيان توضيحي، انه حرصا علي المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع الجاري تنفيذه بمعرفة أجهزة مسلحة الري بنطاق محافظة الاسماعيلية، وحرصا علي الاستثمارات ومكتسبات المشروع وعائده الايجابي نحو ترشيد الإستهلاك وتقليل الفواقد إلي الحد الادني فضلا عن المحافظة علي نظافة البيئة والصحة العامة، تم تخصيص رقم هاتف لتلقي البلاغات.

أشار البيان الي تفعيل خط ساخن مزود بخدمة واتس اب، علي الرقم 01068800587.
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