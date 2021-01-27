ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بماكياج لامع.. كارمن سليمان تتألق بإطلالة ناعمة وجذابة.. شاهد

الأربعاء 27/يناير/2021 - 03:55 م
كارمن سليمان
كارمن سليمان
Advertisements
نهى هجرس
نشرت المطربة كارمن سليمان، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابة ولامعة تبرز جمالها.

وتألقت بها كارمن سليمان، بقميص جذاب وناعم باللون البيج الذى يبرز عن جمالها ورشاقتها.

كما تركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية تبرز جمالها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على اللون البني الناعم للعيون الذى يبرز جمال، ووضعت لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البني اللامع.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الجذابة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد.. درة تبهر متابعيها بإطلالة من داخل سيارتها

رفقة كلبها.. ديانا حداد تستعرض أناقتها على إنستجرام

بـ مجوهرات لافتة.. ياسمين صبري بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

بـ الفضي اللامع.. كارمن سليمان تبهر متابعيها على إنستجرام

بفستان جذاب.. ملك قورة تستعرض جمالها على إنستجرام

بماكياج ناعم.. هبة مجدي تتألق بإطلالة محتشمة تخطف الأنظار

ترشيحاتنا

كيلو الفراخ بـ 14 جنيهاً.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

متهم بالتحرش بـ فنانين.. حبس طبيب شهير في الجيزة

والد طفلى مرض القناع: الصحة تواصلت معى لعلاجهما.. وعانينا الكثير بسبب مرضهما النادر

قبول استئناف النيابة وتجديد حبس مودة الأدهم 45 يوما

بدلًا من الأنف.. المسحة الشرجية أكثر دقة في اكتشاف كورونا

بعد نشرها مقطع فيديو.. فصل موظفة من عملها بسبب تيك توك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا كيا كرنفال 2021 الشكل الجديد تصل إلى السعودية ..صور

احذري.. 3 عادات خاطئة تفسد الطعام في الميكروويف.. تعرف عليها

بماكياج لامع.. كارمن سليمان تتألق بإطلالة ناعمة وجذابة.. شاهد