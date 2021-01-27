بماكياج لامع.. كارمن سليمان تتألق بإطلالة ناعمة وجذابة.. شاهد

نشرت المطربة كارمن سليمان ، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابة ولامعة تبرز جمالها.





وتألقت بها كارمن سليمان ، بقميص جذاب وناعم باللون البيج الذى يبرز عن جمالها ورشاقتها.





كما تركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية تبرز جمالها.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على اللون البني الناعم للعيون الذى يبرز جمال، ووضعت لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البني اللامع.



