وكيل صحة الغربية يتفقد مستشفي بسيون وضبط 35 صيدلية مخالفة

تفقد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، اليوم، مستشفي بسيون المركزي برفقة الدكتورة هيام ابو حمر مدير إدارة الطب العلاجي والدكتور باسم رمضان مسئول إدارة المستشفيات وأعضاء من إدارة التفتيش المالى والاداري بالمديرية .





اقرأ أيضا:





ويأتى ذلك تنفيذا لتعليمات هيئه الرقابة الإدارية بتكثيف المرور على المستشفيات ومتابعة إنتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي، والتأكد من الإجراءات المتبعة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وخاصة أدوية الطوارئ، والأمصال، وتواجد الفرق الطبية بأماكن تقديم الخدمة، وإرتداءهم للواقيات الشخصية أثناء التعامل مع الحالات المرضية.





كما تفقد وكيل الوزارة قسم الإستقبال والطوارئ، والعناية المركزة وقام بالإطمئنان علي جميع الحالات بالمستشفى ووجه بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضي و اطمئن علي الحالات الموجودة بالمستشفى





في ذات السياق شنت صيادله الغربية ، حملة مكبرة استهدفت التفتيش على الصيدليات بنطاق مركز بسيون بالتنسيق مع مديرية التموين، جاء ذلك تنفيذا لهيئة الرقابة الإدارية ، لرصد أية مخالفات واتخاذ الإجراءات الفورية حيالها.





وأسفرت الحملة بعد المرور على 35 صيدلية من ضبط تغيب مدير 17صيدليه وضبط ادويه مهربه وادويه تأمين صحى وادويه جدول اول فقره د ومجهوله المصدر بدون فواتير وادويه مخالفه لمنشور رقم ٩٧ لسنه ٢٠١٢ وادويه منتهية صلاحيتها وادويه تسبب الاجهاض من صنف ميزوتاك ممنوع وجودها بالصيدليات .





كما تم ضبط ادويه فى غير عبواتها الاصليه وأدويه مخالفه للتسعير الجبرى فى عدد ١ صيدليه .





ووجه وكيل وزارة الصحة بالغربية بتشكيل لجنة مكبرة من إدارة التفتيش الصيدلي بقيادة الدكتور خالد اصيل لضبط سوق الدواء وتكثيف الحملات التفتيشيه بمحافظه الغربية .





كما أوضح وكيل الصحة إن تلك الحملة تتزامن مع حملات أخرى على مستوى المحافظة، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية فى رفع المعاناة عن المواطنين، ومتابعة الخدمات المقدمة لهم .





كما قامت لجنة من التفتيش الصيدلى بعضوية د.منى شبل مدير التفتيش الصيدلى و الساده مفتشى الصيدليات بالاداره العامه للصيدله د.محمد السباعى و د.يوسف عاطف و د.عبدالقوى غلوش و د.هيثم غرابه و د.ميار سالم و د.منير منير وذلك بالتوجه الى بعض قرى مركز بسيون بالاشتراك مع مفتشى الصيدله بالاداره الصحيه بمركز بسيون حيث اسفر التفتيش ضبط ٣٥ صيدليه مخالفة وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية.