نشرة أخبار العالم.. الكويت تلغي 4000 إذن عمل لوافدين.. وتفاصيل دهس زوجة نجل القذافي لضباط شرطة في سوريا

شهدت الساحة الإقليمية والدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة والساخنة في مختلف البقاع، حرص موقع "صدى البلد" على متابعتها على مدار الساعة، ونرصد لكم أبرزها فيما يلي:





أثارت ألين سكاف، زوجة هانبيال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، ضجة واسعة في سوريا، على خلفية دهسها رجالا من الشرطة ومارة في إحدى مناطق العاصمة دمشق. وقالت مصادر لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن هناك توجيهًا رسميًا صدر من أحد الأجهزة الأمنية بالعاصمة السورية دمشق، باعتقال اللبنانية سكاف بعد افتضاح أمر تدخل شخصية نافذة، ومنع أجهزة الأمن والشرطة التي حاصرتها وكانت بحالة هستيرية من توقيفها.





كشف مصدر خاص في الهيئة العامة للقوى العاملة بالكويت، اليوم الأربعاء، أنه خلال الفترة من 12-25 من شهر يناير الجاري، إلغاء 3953 إذن عمل نهائي لعمالة وافدة.





دعا مايكل راينور، السفير الأمريكي في أديس أبابا، المنتهية ولايته، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى وقف العنف العرقي. ووصف راينور إثيوبيا، بأنها اللاعب الحاسم في استقرار القرن الأفريقي، لكنه أكد أن العنف خاصة في منطقة تيجراي الشمالية، يهدد تقدم البلاد.





لا يزال عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يلقي بظلال كثيفة على الإدارة الجديدة، مع تقدم عملية مساءلته في الكونجرس تمهيدًا للتصويت على عزله سياسيًا ومنعه من تولي مناصب عامة. وفي أول بادرة على احتمال نجاته من محاكمة العزل بتهمة تحريض أنصاره على التمرد والهجوم على الكونجرس في 6 يناير أثناء جلسة التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية، صوت 45 من أصل 50 عضوًا جمهوريًا بمجلس الشيوخ الأمريكي لصالح وقف المحاكمة قبل حتى أن تبدأ.





قررت محكمة في مدينة البيضاء الليبية، اليوم الأربعاء، إبطال اتفاقيتي ترسيم الحدود والتعاون الأمني الموقعة بين حكومة الوفاق وتركيا. وقالت وسائل إعلام ليبية، إن دائرة القضاء الإداري في محكمة البيضاء حكمت اليوم، بإبطال قرار حكومة الوفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية مع تركيا واتفاقية التعاون الأمني والعسكري.





توقعت دراسة أكاديمية إسرائيلية وقوع زلزال مدمر سيؤدي إلى مقتل الآلاف من الإسرائيليين الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا تخوفًا من موعد هذا الزلزال الذي لم تحدده الدراسة لكنها أشارت إلى أنه قريب جدًا.



