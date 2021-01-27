ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

سفير مصر لرئيس وزراء لبنان الأسبق: أهمية إنهاء الفراغ الحكومي وفقا للدستور

الأربعاء 27/يناير/2021 - 05:55 م
السفير ياسر علوي
السفير ياسر علوي
Advertisements
أ ش أ
أكد سفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوي، ورئيس الوزراء اللبناني الأسبق تمام سلام، أهمية التحرك لإنهاء الفراغ الحكومي الراهن بأسرع وقت ووفقا للقواعد الدستورية، باعتبار ذلك ضرورة لمعالجة المشكلات الاقتصادية والسياسية والصحية التي تواجه لبنان.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق تمام سلام، ظهر اليوم، للسفير الدكتور ياسر علوي، حيث جرى استعراض آخر تطورات الأوضاع في لبنان.

ويشهد لبنان فراغا حكوميا ممتدا منذ قرابة 6 أشهر، وذلك بعدما تقدمت حكومة الدكتور حسان دياب رئيس الوزراء باستقالتها في 10 أغسطس الماضي على وقع تداعيات انفجار ميناء بيروت البحري، حيث لم تتشكل منذ ذلك الوقت حكومة جديدة لإدارة شئون البلاد. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

السفير حسام زكي: لا بد من الإسراع في تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة لمعالجة الأزمات الاقتصادية

سعد الحريري في لبنان اليوم.. هل تتأجج أزمة تشكيل الحكومة بعد عودته ؟

بسبب كورونا.. رئيس الوزراء اللبناني يوجه نداءً إلى ألمانيا

ترشيحاتنا

للحضارة المصرية.. شركة أمريكية عالمية تعلن عن تصميم أضخم سفينة في نهر النيل

٤٠ فيديو إباحي لزوجته .. زوج يطالب بتحليل DNA لإثبات نسب طفله

ابتلع سكينا.. جراحة بمستشفى المنصورة الدولي لإنقاذ حياة مريض

رئيس الوزراء الكويتي يعترف: اقتصادنا يعاني خللا.. وجيب المواطن لن يمس بأي أذى

الصحة العالمية تصدم العالم حول تفشي سلالة كورونا الجديدة

الطيران الكويتي يكشف حقيقة تقليص أعداد المغادرين من البلاد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرح هيونداي كونا 2021 hyundai kona فيس ليفت في السعودية.. اعرف سعرها ومواصفاتها .. صور

تشييع جنازة والد تامر شلتوت من مسجد الشرطة بـ 6 أكتوبر.. صور

أبرزها نزيف اللثة.. أهم 6 أعراض لنقص فيتامين C بالجسم