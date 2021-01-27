سفير مصر لرئيس وزراء لبنان الأسبق: أهمية إنهاء الفراغ الحكومي وفقا للدستور

أكد سفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوي، ورئيس الوزراء اللبناني الأسبق تمام سلام، أهمية التحرك لإنهاء الفراغ الحكومي الراهن بأسرع وقت ووفقا للقواعد الدستورية، باعتبار ذلك ضرورة لمعالجة المشكلات الاقتصادية والسياسية والصحية التي تواجه لبنان.





جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق تمام سلام، ظهر اليوم، للسفير الدكتور ياسر علوي، حيث جرى استعراض آخر تطورات الأوضاع في لبنان.



