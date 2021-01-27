منوفي يخطف ابن عمه للحصول على مليون جنيه فدية

تمكنت مباحث أمن المنوفية من ضبط عاطل بقرية سرسموس بمركز الشهداء استعان ب٣ آخرين لخطف نجل عمه مقابل فدية مليون جنيه.





حيث تلقي اللواء أحمد فاروق مدير أمن المنوفية إخطارا من مباحث مركز الشهداء، بتلقيهم بلاغا باختطاف طفل يبلغ من العمر ١٥ عاما وطلب فديه مليون جنيه.





وبتكثيف جهود البحث من رجال البحث الجنائي بأمن المنوفية توصل أن وراء الحادث نجل عم الطفل ٢٨ عاما حيث استعان بثلاثة آخرين انتظروا الطفل أثناء مروره بأحد مناطق الشهداء وطالبوا والده بفدية مليون جنيه.



