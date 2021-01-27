تصعيد خطير على الحدود بين السودان وإثيوبيا.. دبلوماسيون وخبراء: مصر تتصرف بشكل مدروس.. القاهرة تدرك حساسية الموقف وتؤيد الحلول السلمية التفاوضية.. وتحركات أديس أبابا تكشف زيف ادعاءاتها

دبلوماسي: مصر معنية بحماية السلام والأمن في أفريقيا وترحب بطلب السودان المساعدة القانونية

الخبير الأمني خالد عكاشة: السودان قادر على استعادة أراضيه والموقف لا يهدد أمن مصر

وزير الدفاع السوداني: الخلاف الحدودي وتعثر مفاوضات سد النهضة سببه المماطلة الإثيوبية

الخرطوم: لن نقبل الأمر الواقع في ملف سد النهضة ولدينا وسائل للرد على إثيوبيا









في 14 يناير الماضي، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدًا سودانيًا رفيع المستوى ضم عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق شمس الدين الكباشي ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق جمال عبد المجيد، لمناقشة مستجدات الأوضاع المتوترة على الحدود بين السودان وإثيوبيا، وتحركات الجيش السوداني لتحرير أراضيه من مليشيات ومجموعات مسلحة موالية للجيش الإثيوبي.





وجاءت هذه الزيارة في إطار تحركات السودان الإقليمية التي من المتوقع أن تشمل زيارات أخرى إلى دول عربية، وبالتحديد خليجية مثل الكويت والسعودية، لطلب "دعم دبلوماسي وقانوني"، بحسب بيان صدر في 14 يناير عن وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين. ومع ذلك، تصاعدت التوترات على الحدود السودانية الإثيوبية في 25 يناير، عندما اندلعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمدفعية في منطقة جبل أبو الطيور الحدودية.





وكان الجيش السوداني قد نشر قوات في ديسمبر 2020 على الحدود مع إثيوبيا بمنطقة الفشقة لتحرير أراضي السودان من الجماعات الموالية للمليشيات الإثيوبية التي تستفيد من زراعة مئات الأفدنة من الأراضي الخصبة منذ عام 1995.





وقال مصدر دبلوماسي مطلع على العلاقات المصرية السودانية لموقع "المونيتور" الأمريكي، شريطة عدم الكشف عن اسمه، "إن مصر تراقب عن كثب التوتر على الحدود السودانية منذ بداية المناوشات لأنها معنية بحماية السلام والأمن في المنطقة الأفريقية، خاصة في البلدان المجاورة".





وأضاف المصدر "القاهرة لم تتخذ في الآونة الأخيرة أي إجراءات لدعم أي من الأطراف المتصارعة، لكن مصر ترحب بطلب السودان الدعم والمساعدة في وضعه القانوني لاستعادة وتحرير أراضيه. تتبنى مصر سياسات تدعم الحلول السلمية من خلال الحوار والمفاوضات لاستعادة السلام وحل جميع القضايا العالقة".





وأوضح المصدر أن "استعادة الهدوء بين الخرطوم وأديس أبابا سيكون في مصلحة القاهرة - على عكس ما تروج له إثيوبيا في وسائل الإعلام من خلال توجيه الاتهامات لمصر".





وأضاف الموقع أن القاهرة لم تعلق رسميًا على النزاع الحدودي بين الخرطوم وأديس أبابا منذ بداية الأزمة، إلا في بيان شديد اللهجة من وزارة الخارجية المصرية في 31 ديسمبر 2020، ردًا على تصريحات للناطق باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي.





وكان الأخير قد تطرّق إلى الشؤون الداخلية المصرية بانتقاد أوضاع حقوق الإنسان في مصر. واعتبرت القاهرة البيان "تجاوزا سافرا"، متهمة إثيوبيا بمواصلة "ممارسات عدائية مستمرة ضد محيطها الإقليمي"، في إشارة إلى الهجمات الإثيوبية على الأراضي السودانية.





ونقل الموقع عن الخبير الأمني ورئيس المركز المصري للدراسات الاستراتيجية اللواء خالد عكاشة أن "مصر تدرك جيدًا حساسية العلاقة الثلاثية بينها وبين السودان وإثيوبيا، والتدخل في هذا الصراع سيزيد الوضع سوءًا دون حله".





ولفت عكاشة إلى أن "السودان قادر على استعادة أراضيه بكل الوسائل القانونية والدبلوماسية والعسكرية ولا يحتاج إلى دعم مصر. ومصر تدرك أن هذه كلها صراعات متكررة وليست في المستوى الذي يهدد الأمن القومي المصري".





وأضاف عكاشة أن "التوتر المتصاعد بين السودان وإثيوبيا على الأراضي في منطقة الفشقة كشف المواقف الحقيقية لإثيوبيا التي طالما زعمت أنها دولة شقيقة للسودان وحريصة على مصالحها في مسألة سد النهضة الإثيوبي".





وفي تعاون عسكري غير مسبوق بين مصر والسودان، نفذت وحدات من القوات الجوية وقوات الصاعقة المصرية مناورات جوية مشتركة مع السودان أطلق عليها اسم نسور النيل 1، في 19 نوفمبر 2020. وشملت المناورات عددًا من العمليات الجوية الهجومية والدفاعية على الأهداف، فيما نفذت قوات الصاعقة تدريبات قتالية للبحث والإنقاذ.





وشدد عكاشة على أن "المناورات العسكرية المصرية مع السودان ليست وضعا استثنائيا، بل إعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين التي كانت متوترة طوال فترة حكم الرئيس المعزول عمر البشير حليف الإخوان في السودان".





وفي مقابلة مع قناة العربية بتاريخ 25 يناير، ربط وزير الدفاع السوداني الفريق الركن ياسين إبراهيم ياسين الخلاف الحدودي مع إثيوبيا بمفاوضات سد النهضة، مشيرًا إلى أن "العامل المشترك في الحالتين هو المماطلة الإثيوبية".





وفي حديثها عن احتمالات التدخل المصري للوساطة بين السودان وإثيوبيا لحل الأزمة الحدودية، قالت منى عمر، المساعدة السابقة لوزير الخارجية المصري، لـ "المونيتور": "أستبعد مثل هذا الاحتمال، خاصة مع مواقف إثيوبيا المتعنتة مع مصر في مفاوضات سد النهضة وعدم احترامها للمواثيق والاتفاقيات التاريخية التي تحدد آليات التعامل مع مياه النيل".





وقالت: "في الوقت الحالي يمكن لمصر أن تعرض دعم السودان من خلال إثارة قضية الحدود في المحافل الدولية وتقديم الدعم القانوني".





وأشارت عمر إلى أن "سياسة مصر لا تتمثل في العمل في الخفاء أو تأجيج الصراع بين دولتين، خاصة وأن القاهرة تدرك جيدًا أنه إذا لم يعد التوتر السوداني الإثيوبي محصورًا بالاشتباكات فقط، فسيكون لذلك آثار سلبية وتداعيات على الأمن في المنطقة".





وأضافت "على الرغم من الدعوات الداخلية باللجوء إلى حل عسكري ضد إثيوبيا في قضية سد النهضة - وهي مسألة حياة أو موت بالنسبة لمصر - فإن الحكومة المصرية التزمت بالحوار والتفاوض السلميين كوسيلة لحل الأزمة".





ومنذ اندلاع المواجهات مع إثيوبيا على الحدود الشرقية للسودان، اتخذت الخرطوم مواقف أكثر تشددًا من قضية سد النهضة، رافضة تمامًا المواقف الإثيوبية خلال جولات المفاوضات التي رعاها الاتحاد الأفريقي.





وقال المتحدث باسم الحكومة السودانية ووزير الإعلام فيصل صالح في بيان صحفي في 23 يناير "لن يقبل السودان فرض أمر واقع في قضية سد النهضة، ولدينا الوسائل للرد على إثيوبيا. لم تعد وساطة الاتحاد الأفريقي في قضية سد النهضة بشكلها القديم مفيدة".





وتأتي تحركات مصر لدعم السودان في صراعها الحدودي مع إثيوبيا في إطار حقبة جديدة من التعاون والتنسيق بين القاهرة والخرطوم لوقف أي تهديدات تمس المصالح المشتركة والأمن القومي للبلدين، خاصة في ملف مياه النيل.