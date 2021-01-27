وزيرة التخطيط لـ المستثمرين البريطانيين: مصر لديها استراتيجية لعمل محطات تحلية المياه

أجرت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حوارًا مفتوحًا مع المستثمرين البريطانيين في مصر الذين استفسروا منها حول الاستثمار في الطاقة النظيفة.





وأشارت الوزيرة، إلى أن الدولة المصرية تولي حاليًا اهتمامًا كبيرًا للاستثمار في الطاقة المتجددة والنظيفة، وهناك تصور يتم إعداده للتوسع في مشاركة القطاع الخاص والمستثمرين في مشروعات إنتاج الطاقة النظيفة.





وأوضحت فى إجابتها عن تساؤل بخصوص محطات تحلية المياه؛ أن مصر لديها استراتيجية يتم إعدادها بالتعاون بين عدد من الوزارات لعمل محطات التحلية، وسيكون للقطاع الخاص دورًا كبيرًا في هذه المحطات في إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.





وأشارت الوزيرة ، في حوارها المفتوح مع المستثمرين إلى سعي الدولة المصرية إلى أن تصل نسبة المشروعات الخضراء إلى 100% بحلول 23/2024 وأن تكون هذه المشروعات مطابقة للمعايير البيئية ومعايير الاستدامة.



