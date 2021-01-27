بـ الجلد المطرز.. ساندي تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد

نشرت الفنانة ساندي ، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال تخطف الأنظار.





وتألقت ساندي ، ببنطال كاجوال باللون الأبيض ، ومرتدية معه تي شيرت باللون الأسود، ونسقت معه جاكيت جلد مطرزا باللون الأسود الذى يبرز رشاقتها وجمالها.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذى يبرز جمال ظهورها.





كما تركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة جذابة ولافتة تتناسب مع ظهورها.



