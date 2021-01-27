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تعليم

لقاء تنسيقي بين تعليم الفيوم والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار

الأربعاء 27/يناير/2021 - 04:26 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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نبيل أبو السعود
استقبل الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، مسئولى هيئة محو الأمية وتعليم الكبار وعلى رأسهم رجب فاروق شحاته مدير عام فرع الهيئة بالفيوم ، و سيد حسن مدير البروتوكولات بالهيئة ، و مبروكة بالعلاقات العامة ، وذلك للتنسيق بشان تفعيل بروتوكول تعاون مشترك بين مديرية التربية والتعليم بالفيوم والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالفيوم بشأن وضع آليات وخطة مستقبلية للقضاء على الأمية بمركزى يوسف الصديق وإطسا ، كما أشار وكيل الوزارة إلى أن التنمية تشهد تطوير كبير فى كافة القطاعات ومنها العملية التعليمية.

وذلك في إطار مراحل وخطوات إعداد خطة شاملة لتطوير مركزي إطسا ويوسف الصديق ، ومناقشة آليات التنسيق المشترك بين مختلف القطاعات، للوصول إلى خطط واقعية مدروسة بناءً على المتطلبات والاحتياجات الفعلية للمركزين ومنها القطاع التعليمي ، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية.


واستقبل الدكتور أحمد جابر شديد، الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات، بحضور الدكتور رانيا أبوالسعود عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والمهندس علاء البحيرى المدير التنفيذي لمعهد تكنولوجيا المعلومات .

صرح الدكتور أحمد جابر شديد أن اللقاء يأتي ضمن خطة جامعة الفيوم لإنشاء بيئة تكنولوجية حديثة تخدم الطلاب، وتعظيم الاستفادة من خطة التحول الرقمي التي تتبناها الدولة خلال الفترة الحالية .

وأضاف شديد أن اللقاء تضمن عرضا مقترحا وتصورًا لإنشاء مركز تدريب وإبداع مصر الرقمية بجامعة الفيوم وذلك لتدريب الطلاب والخريجين على تنمية قدراتهم المعرفية في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودعم مهارات العمل الحر والإبداع وريادة الأعمال.


من جانب أخر :أعلن الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم أن المجلس الأعلى للجامعات بجلسته رقم (710) قد وافق على إنشاء وتفعيل دبلومة دراسية تخصصية جديدة بجامعة الفيوم وهي (دبلوم التنمية الزراعية المستدامة) على أن تضم إلى اللائحة الدراسية لمعهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل.

قال "شديد" إن تلك الدبلومة التخصصية هي نتاج مشروع بحثي مشترك بين عدد من الجامعات المصرية تمثلت في جامعة الفيوم، وجامعة القاهرة، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة هليوبولس وثلاث جامعات أوربية من ألمانيا والسويد وقبرص.
لقاء تنسيقي بين تعليم الفيوم والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار
لقاء تنسيقي بين تعليم الفيوم والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار
لقاء تنسيقي بين تعليم الفيوم والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار
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