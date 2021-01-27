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فن

أمير صلاح الدين يحكى موقفا غير متوقع بعد تعاقده على مسلسل جديد

الأربعاء 27/يناير/2021 - 04:11 م
امير صلاح الدين
امير صلاح الدين
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أحمد إبراهيم
نشر الفنان امير صلاح الدين تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعرب فيه عن استيائه الشديد بعد تعاقده على مسلسل جديد. 

وقال امير صلاح : "من أغرب المواقف اللي تعرضت لها في الشغلانة دي، إن يجيلك مسلسل دور كبير، جميل، وتمضي العقد، و تفضل تذاكر الشخصية وتحبها".

وأضاف امير : "وتعرف إن دورك كله إتشال، موقف مُضحك بصراحة، ويدل على عدم إحترافية وعشوائية، و كلام كتير أخجل أن أذكره، يلا حسبي الله و نعم الوكيل".

يذكر ان يصور حاليا امير صلاح الدين دوره فى مسلسل "موسى"، بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عمرو عبد الجليل وعبير صبري، تأليف وإخراج محمد سامي.
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