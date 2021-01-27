الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا هاما بشأن القضاء السعودي

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمرًا ملكيًا هاما بشأن القضاء السعودي حيث وافق على ترقية سبعة وعشرين قاضيًا بديوان المظالم.





صرح بذلك رئيس ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف.





وتضمن الأمر الملكي ترقية سبعة قضاة من درجة (رئيس محكمة/ب) إلى درجة (رئيس محكمة/أ) وترقية عشرة قضاة من درجة (وكيل محكمة/أ) إلى درجة (رئيس محكمة/ب) وترقية ثلاثة قضاة من درجة (قاضي/أ) إلى درجة (وكيل محكمة/ب).





فيما نص القرار أيضا علي ترقية خمسة قضاة من درجة (قاضي/ب) إلى درجة (قاضي/أ) وتعيين قاضيين على درجة (قاضي/ب) .



