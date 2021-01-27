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أخبار العالم

الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا هاما بشأن القضاء السعودي

الأربعاء 27/يناير/2021 - 04:18 م
خادم الحرمين
خادم الحرمين
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محمود نوفل
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمرًا ملكيًا هاما بشأن القضاء السعودي حيث وافق على ترقية سبعة وعشرين قاضيًا بديوان المظالم.

صرح بذلك رئيس ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف. 

وتضمن الأمر الملكي ترقية سبعة قضاة من درجة (رئيس محكمة/ب) إلى درجة (رئيس محكمة/أ) وترقية عشرة قضاة من درجة (وكيل محكمة/أ) إلى درجة (رئيس محكمة/ب) وترقية ثلاثة قضاة من درجة (قاضي/أ) إلى درجة (وكيل محكمة/ب). 

فيما نص القرار أيضا علي ترقية خمسة قضاة من درجة (قاضي/ب) إلى درجة (قاضي/أ) وتعيين قاضيين على درجة (قاضي/ب) .

وواصل  ديوان المظالم : أن هذا الأمر الملكي الكريم وما سبقه من أوامر ملكية كريمة في هذا الشأن تأتي امتدادًا لما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام بمرفق قضاء ديوان المظالم، من خلال دعمه بالكوادر القضائية؛ لتقديم المزيد من البذل ومن ثم الوصول إلى التطلعات السامية.
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