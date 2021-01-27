غلق وتشميع مقهي مخالف ومتابعة الإلتزام بإرتداء الكمامة بمركز أبشواي في الفيوم

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي برئاسة المهندس مراد مسعود حملة مكبرة مسائية لمتابعة رفع الاشغالات وعوائق الطريق وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها الدولة ، وكذا إلتزام المواطنين بارتداء الكمامات، لمنع انتشار عدوي فيروس كورونا المستجد حفاظًا على سلامة الجميع، .
وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بصرورة تكثيف المتابعات المستمرة، والمرور الميداني على المحال التجارية والمطاعم والمقاهي للتأكد من التزامها بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأوضح رئيس مركز ومدينة أبشواي، أنه تم خلال الحملة المرور على المحلات التجارية والمطاعم والكافيهات لرفع كافة الاشغالات والمعوقات من الطرق العامة لحل مشكلة الاختناقات المرورية ومنع التعديات على الطريق العام.
وكذلك التأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية والتأكد من إلتزام العاملين بتلك المطاعم والمقاهي والمواطنين المترددين عليها بارتداء الكمامات لحمايتهم من عدوي فيروس كورونا.
وأسفرت الحملة عن متابعة إلتزام المحلات والمقاهي والمطاعم بمواعيد الإغلاق المقررة وحظر تداول الشيشة بين رواد الكافيهات ، ورصد مقهي مخالف يقدم الشيشة لرواده وتم علي الفور غلق وتشميع المقهي واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف ، بالإضافة إلي رفع عدد 6 حالة إشغال طريق وباعة جائلين .
كما تم رصد أعمال صب خرسانة دور رابع مخالف وعلي الفور وجه السيد رئيس المركز بوقف الأعمال ومصادرة مواد البناء وتحرير المخالفة وتطبيق القانون.