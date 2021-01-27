غلق وتشميع مقهي مخالف ومتابعة الإلتزام بإرتداء الكمامة بمركز أبشواي في الفيوم

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي برئاسة المهندس مراد مسعود حملة مكبرة مسائية لمتابعة رفع الاشغالات وعوائق الطريق وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها الدولة ، وكذا إلتزام المواطنين بارتداء الكمامات، لمنع انتشار عدوي فيروس كورونا المستجد حفاظًا على سلامة الجميع، .





وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بصرورة تكثيف المتابعات المستمرة، والمرور الميداني على المحال التجارية والمطاعم والمقاهي للتأكد من التزامها بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.





وأوضح رئيس مركز ومدينة أبشواي، أنه تم خلال الحملة المرور على المحلات التجارية والمطاعم والكافيهات لرفع كافة الاشغالات والمعوقات من الطرق العامة لحل مشكلة الاختناقات المرورية ومنع التعديات على الطريق العام.





وكذلك التأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية والتأكد من إلتزام العاملين بتلك المطاعم والمقاهي والمواطنين المترددين عليها بارتداء الكمامات لحمايتهم من عدوي فيروس كورونا.





وأسفرت الحملة عن متابعة إلتزام المحلات والمقاهي والمطاعم بمواعيد الإغلاق المقررة وحظر تداول الشيشة بين رواد الكافيهات ، ورصد مقهي مخالف يقدم الشيشة لرواده وتم علي الفور غلق وتشميع المقهي واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف ، بالإضافة إلي رفع عدد 6 حالة إشغال طريق وباعة جائلين .





كما تم رصد أعمال صب خرسانة دور رابع مخالف وعلي الفور وجه السيد رئيس المركز بوقف الأعمال ومصادرة مواد البناء وتحرير المخالفة وتطبيق القانون.









أجرى فريق الإشراف بالإدارة الصحية بمركز أبشواي بمحافظة الفيوم، برئاسة الدكتورة نهلة على مسئول الترصد بالإدارة، جولة مرورية على وحدات النصارية الصحية ووحدة سنرو البحرية الصحية لمتابعة مدى قيام العاملين بالأعمال المكلفين بها، وقياس مدى رضا المواطنين على الأداء.

شملت الجولة فريق الجهاز الإشرافي بالإدارة (المدير الوقائي ـ وفريق الرعاية الأساسية ــ والترصد والأوبئة ـ ومكاتب الصحة ـ والتطعيمات ـ إلا علام والتثقيف صحي) وتابع الفريق كافة الإعمال التي تقدم بالوحدات من تطعيمات ومكاتب صحة ورعاية أساسية وغرفة الاستقبال والطوارئ والتثقيف الصحي وعمل تقارير مفصل عن الزيارة.

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من جانب أخر : تفقد الدكتور حاتم جمال الدين ، وكيل وزارة الصحة بالفيوم ، عددًا من المراكز الصحية على مستوى المحافظة، شملت التأكد من توافر الاشتراطات الصحية لمركز تطعيم لقاح كورونا في المركز الحضري بكيمان فارس التي من المقرر أن تجري به عمليات التطعيم باللقاح المضاد للفيروس المستجد.

رافق وكيل الوزارة خلال الجولة كل من الدكتور محمد عبد التواب زايد مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية ، والدكتور هاني أنور خليفة مدير الإدارة الصحية ببندر الفيوم ، والدكتورة نورا السيد مديرة الإدارة الصحية باطسا، وميسرة جويدة مسئول الجودة بالرعاية الأساسية والفريق الوقائي بالإدارتين .





