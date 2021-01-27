عرض رسمي من سموحة لـ الزمالك لضم عمر السعيد

تلقى اللاعب عمر السعيد ، مهاجم فريق الزمالك، عرضا من قبل نادي سموحة لضمه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.





ووصل العرض خلال الساعات القليلة الماضية لمسئولي النادي عن طريق وكيل اللاعب، وسيتم عرض الأمر على البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق.





واختتم الفريق تدريباته اليوم، الأربعاء، على ملعب النادي اليوم استعدادًا للقاء المقاصة غدًا في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري، على أن يختار الجهاز الفني قائمة الفريق الانتظام فيمعسكر مغلق بعد التدريب.





ومن المنتظر أن يلقي المدير الفني محاضرة فنية مساء اليوم على اللاعبين في المعسكر لشرح بعض الأمور الفنية والخططية لتطبيقها في المباراة المقبلة أمام الفريق الفيومي.



